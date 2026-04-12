Kalvītis brīdina: var pienākt brīdis, kad degvielas vienkārši vairs nebūs
Šī nav pirmā reize, kad nafta ir tik dārga, bet nevar strādāt tirgū, kura spēles noteikumi mainās katras piecas minūtes. Ir jārīkojas ar instrumentiem, kas ir efektīvi, nevis populistiski – tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, komentējot degvielas cenu tirgu, spriež A/S Latvijas gāze valdes priekšsēdētājs, savulaik arī ministru prezidents, Aigars Kalvītis.
Kalvītis uzsver, ka drošība cilvēkiem vienmēr bijusi prioritāte numur viens, tāpēc, ja drošības nav, tad bažas par to rada nepatīkamus blakusefektus. Straujais degvielas cenu kāpums ietekmē visus, it īpaši autovadītājus.
Komentējot iespējamās izmaiņas nodokļu politikā degvielas tirgotājiem, Kalvītis ir lakonisks: “Nonāksim pie tā, ka vienkārši nebūs vairs degvielas. Būs deficīts tirgū.”
Viņš arī norāda, kāda būtu pareiza turpmākā valdības rīcība: “Es domāju, ka valdībai ir diezgan vienkārša rīcība – ir redzams, ka naftas produktu cenas aug un līdz ar to arī PVN ienākumi aug, jo PVN jau iekasē no gala produkta cenas. Tad par to pieaugumu ir ļoti viegli atbrīvot akcīzes nodokli uz kādu periodu, tas ir matemātiski ļoti viegli izrēķināms. Budžets no tā nekādi necietīs.”
Kalvītis uzskata, ka pašreizējais cenu samazinājums situāciju nerisina. “Tagad pamēģināja atlaist piecus centus dīzeļdegvielai, cena gan nekur baigi nokritusi nav, PVN aug… Nu samaziniet vēl! Varbūt zemniekiem nepieciešams vēl lielāks samazinājums, lai apsētu laukus?” Secinājums par situāciju ir viens: “Jārīkojas ar instrumentiem, kas ir efektīvi, nevis ar populistiskiem instrumentiem. Pirmajā brīdī šķiet: ā, atņemsim tiem, kam kaut kas ir, bet, ja atņemsim tiem, kam kaut kas ir, nonāksim pie tā, ka to degvielu neimportēs! Nevar strādāt tirgū, kura spēles noteikumi var mainīties katras piecas minūtes pēc kāda garastāvokļa un kāda izpausmēm. Tā būtu lielākā muļķība, ko valdība varētu izdarīt.”
Jau ziņots, ka valdība nākamnedēļ turpinās vērtēt EM rosinājumu degvielas tirgotājiem piemērot solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
Patlaban degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likums nodots saskaņošanai līdz piektdienai.
Degvielas tirgotāji ir pauduši, ka nesaredz kompromisa variantu attiecībā uz iecerēto solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
Tāpat ziņots, ka no 2026. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Latvijā tiek piemērots akcīzes nodokļa pagaidu samazinājums dīzeļdegvielai par apmēram 15% - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.