“Pretīgi!” Megana Mārkla sanikno fanus karalienes Elizabetes 100. jubilejā
Saseksas hercogiene Megana Mārkla izpelnījusies kritiku par to, ka tikai dažas stundas pirms dienas, kad karalienei Elizabetei būtu apritējuši 100 gadi, viņa prezentēja divas jaunas sveces, kas saistītas ar viņas bērniem — princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Nelaiķe karaliene mierīgi aizgāja mūžībā savās Balmorālas mājās 2022. gada 8. septembrī 96 gadu vecumā, pēc 70 valdīšanas gadiem. Otrdien, 21. aprīlī, viņai būtu apritējuši 100 gadi, un karalis, atzīmējot savas mātes simtgadi, publicēja emocionālu vēstījumu savai “mīļajai mammai”.
Tikmēr Saseksas hercogiene šonedēļ, tuvojoties Mātes dienai ASV, kas tiek svinēta 10. maijā, paziņoja par divām jaunām svecēm. Saseksas hercogienes dzīvesstila zīmols “As Ever” radījis divas sveces, kas veltītas princim Ārčijam un princesei Lilibetai.
Sveces ir pieejamas pārdošanā no trešdienas. Limitētā skaitā radītā "Signature Candle No. 506" ir veltīta princim Ārčijam, kurš dzimis 6. maijā, bet "Signature Candle No. 604" – princesei Lilibetai, kura pasaulē nākusi 4. jūnijā. Jaunie produkti ir daļa no “As Ever” zīmola pārejas uz plašāku "smaržu un aptiekas produktu piedāvājumu" un papildina Meganas augošo sveču kolekciju.
Svecei “506” Megana iedvesmojusies no sava sešus gadus vecā dēla Ārčija. Aromātam piešķirtas ingvera, neroli (apelsīnu ziedu eļļas) un kašmira notis, un tā sola radīt "siltu, nomierinošu smaržu", kas ienāks telpā ar "maigu, pazīstamu vieglumu". Vārds “ginger” angļu valodā nozīmē ne tikai ingveru, šādi tiek raksturota arī ruda matu krāsa, ko abi bērni mantojuši no tēva prinča Harija.
Savukārt četrus gadus vecās meitas Lilibetas svecei Megana iedvesmojusies, radot aromātu no dzintara, ūdensrozes un santalkoka, un veidojot "vieglu, ziedu smaržu", kas mājās ienesīs "gaismas un atvērtības sajūtu". Abas sveces maksās 64 ASV dolārus katra.
Fani gan nebija sajūsmā par Meganas soli tik nozīmīgā nedēļā karaliskajai ģimenei un sociālajos tīklos pauda savu viedokli.
Kāds lietotājs vietnē Reddit rakstīja: “Kā vienmēr — bērni tiek izmantoti peļņas gūšanai nelaiķes karalienes 100. dzimšanas dienā. Vienkārši pretīgi.”
Vēl kāds piekrita: “Tas par visiem 100% ir domāts, lai kaitinātu karalisko ģimeni nelaiķes karalienes 100. dzimšanas dienā. Viņai ir vienalga, vai viņa pārdos kaut vienu sveci.”
Trešais asi piebilda: “Atņemiet titulus, un tad paskatīsimies, kā viņa reklamēs savus produktus pēc tam, kad tie būs noņemti.”
Ceturtais komentēja: “Šis ir absolūtais pēdējais piliens. Pietiek ir pietiek. Redzēt Lilibetu viņas “As Ever” muļķībās karalienes dzimšanas dienā?!?!?!”
Tomēr citiem Meganas jaunākais piedāvājums patika. Kāds fans rakstīja: “Patīkami redzēt, ka Megana pirms Mātes dienas paziņo par jauniem produktiem, kas iznāks 22. aprīlī.” Vēl kāds komentēja: “Esmu tik sajūsmināts par šo!! Nevaru sagaidīt, kad dabūšu savas sveces, sērkociņu kastīti un šokolādi.”