Brīdina par degvielas trūkumu četrās Itālijas lidostās. Problēmas varētu rasties arī citviet pasaulē
Četrām Itālijas lidostām izteikts brīdinājums par iespējamiem aviācijas degvielas ierobežojumiem, jo galvenais piegādātājs saskāries ar ierobežotām degvielas piegādēm.
Sestdien izplatītajā aviācijas paziņojumā norādīts, ka “uzņēmums "Air BP Italia" saskaras ar ierobežotas degvielas pieejamību, līdz ar to operatoriem, kuriem ir līgumsaistības ar šo piegādātāju, var tikt noteikti degvielas uzpildes ierobežojumi”. Tas attiecas uz Boloņas, Milānas Linate, Trevīzo un Venēcijas lidostām.
Itālijas ziņu aģentūra "ANSA" vēsta, ka "Air BP Italia" — britu naftas giganta BP meitasuzņēmums — informējis aviokompānijas, ka prioritāte tiks dota medicīniskajiem un valsts lidojumiem, kā arī reisiem, kas ilgst vairāk nekā trīs stundas. Pārējiem lidojumiem ierobežojumi var saglabāties vismaz līdz 9. aprīlim.
Itālijas pilotu arodbiedrības ANPAC viceprezidents Danilo Rečine televīzijai "Sky TG24" pauda, ka situācijai nevajadzētu izraisīt reisu atcelšanu, tomēr viņš brīdināja, ka “problēma kļūs reāla”, ja netiks atrisināta Hormuza šauruma blokāde.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni piektdien un sestdien apmeklēja Persijas līča valstis, cenšoties nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi būtiskiem energoresursiem saistībā ar karu Irānā. Viņa uzsvēra, ka rīkosies, lai “garantētu Itālijai nepieciešamo energoapgādi”. Degvielas trūkums var skart arī citas pasaules valstu lidostas, ņemot vērā ASV un Izraēlas kara darbību. Par īpaši ievainojamām tiek uzskatītas Lielbritānijas lidostas, kur jau ziņots par dažiem ar degvielu saistītiem traucējumiem.