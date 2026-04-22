Rīza Viterspūna mudina vairāk izmantot mākslīgo intelektu; sabiedrības domas dalās
Holivudas aktrise Rīza Viterspūna raisījusi jaunu diskusiju vilni tīmeklī, mudinot savus sekotājus pieņemt mākslīgo intelektu.
Rīza Viterspūna uzskata, ka apgūt jaunākās tehnoloģijas ir ļoti svarīgi. Viņa brīdina, ka tie, kas neseko līdzi tehnoloģiju attīstībai, riskē atpalikt un zaudēt iespējas. Video fragmentā, ar kuru viņa dalījās savā “Instagram” kontā, “Oskara” balvu saņēmusī aktrise un producente atklāja, ka nesenā sarunā ar viņas grāmatu kluba dalībniekiem bijis kā modinātāja zvans.
Viņa uzzinājusi, ka no desmit sievietēm tikai trīs izmanto mākslīgo intelektu, un tikai viena jutās pārliecināta, ka dara to pareizi. Viterspūna norādīja, ka, ņemot vērā to, ka 70 procentu šīs grupas pārstāvju neseko līdzi jaunākajām tehnoloģijām, tad tās var ātri „apsteigt” viņus, un mudināja sekotājus apgūt vismaz pamatus, lai padarītu savu ikdienas dzīvi vieglāku un labāku.
Seriāla “The Morning Show” zvaigzne uzsvēra, ka "ir pienācis laiks", lai cilvēki justos ērti ar šo tehnoloģiju, norādot, ka bērni tagad katru dienu izmanto šos rīkus.
Lai gan video ir skatīts vairāk nekā trīs miljonus reižu un ieguvis atbalstu no slavenībām, piemēram, Kerijas Vašingtones, tas izpelnījies arī lielu kritiku. Daži sociālajos tīklos norādīja, ka Viterspūnai, iespējams, ir finansiālas intereses, kāpēc viņa tik aizrautīgi atbalsta šo tehnoloģiju. Kāds lietotājs platformā “Threads” izteica minējumu, ka viņa varētu būt "daudz ieguldījusi mākslīgajā intelektā" un ignorē faktu, ka šī tehnoloģija "zog un pelna uz īstu mākslinieku darba rēķina".
Komentētāju tekstos pavīd arī doma par posta nodarīšanu dabai. Viņi mudinājuši aktrisi izglītoties par datu centru lielo elektroenerģijas patēriņu un to ietekmi uz vietējām kopienām. Žurnāliste Kristīna Binklija platformā “Threads” norādīja ka tikai tāpēc, ka šī tendence ir populāra, vēl nenozīmē, ka tas ir "labs vai gudrs solis". Pretreakcija aktrises aicinājumam “draudzēties” ar MI bijusi īpaši asa, ņemot vērā, ka Viterspūna ir zināma kā liela autoru un viņu intelektuālā darba aizstāve savā grāmatu klubiņā. Daudzi norādīja uz situācijas pretrunību. Rīza atbalsta mākslīgo intelektu, bet pasaulē notiek neskaitāmas tiesas prāvas, kurās rakstnieki apsūdz tehnoloģiju uzņēmumus par viņu grāmatu izmantošanu bez piekrišanas, lai trenētu savas sistēmas.
Viterspūna ir zināma kā produktīva producente, kas daudzus literāros darbus pārvērtusi brīnišķīgās kino filmās. Tieši tāpēc viņas dedzīgais atbalsts mākslīgajam intelektam raisījis neizpratni fanu prātos. Kritiķi apgalvo, ka tehnoloģija, kuru viņa atbalsta, ir tā pati, kas pašlaik apdraud radošo jomu pārstāvjus, kurus viņa gadiem ilgi ir atbalstījusi.
Lai gan Viterspūna uzskata, ka mazliet izprast tehnoloģijas ir būtiski mūsdienu dzīvē, sekotāju dalītā reakcija izceļ aizvien pieaugošo spriedzi starp tiem, kas ar prieku pieņem jaunus rīkus, un tiem, kas satraucas par ētiskajām un vides izmaksām, ko tas rada.