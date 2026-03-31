Pirmā Eiropas Savienības valsts ievieš degvielas tirdzniecības ierobežojumus
Slovēnija ieviesusi degvielas tirdzniecības ierobežojumus saistībā ar ziņām par karu ar Irānu.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, par kuriem tika paziņots jau aizvadītajā nedēļas nogalē, Slovēnijā privātpersonas automašīnu uzpildei drīkst iegādāties ne vairāk kā 50 litrus degvielas dienā. Uzņēmumiem un svarīgiem patērētājiem – piemēram, lauksaimniekiem – limits ir 200 litri dienā, raksta "Reuters".
Slovēnijas premjerministrs Roberts Golobs paziņoja, ka valstij degvielas krājumu pietiek, taču radušās problēmas ar tās sadali. Tieši tāpēc degvielas pārvadājumu apsardzē tika iesaistīti militārie spēki.
Kā raksta BBC, šis ir pirmais šāda veida solis Eiropas Savienībā uz cenu svārstību fona, ko izraisījis karš ar Irānu un piegāžu traucējumi Tuvajos Austrumos, kas paaugstinājuši degvielas cenas visā Eiropā.
Papildu spiedienu situācijai radīja arī tas, ka Slovēnijā ir noteikti cenu griesti benzīnam un dīzeļdegvielai. Tāpēc degviela tur kļuva lētāka nekā kaimiņos Austrijā, kur cenas nosaka tirgus. Rezultātā sākās pārrobežu braucieni, lai uzpildītu automašīnas un iegādātos degvielu rezervē.
Lai stabilizētu situāciju, Golobs atļāva armijas iesaisti, palīdzot mazumtirgotājiem piegādāt degvielu no termināļiem uz degvielas uzpildes stacijām.
Valdība arī apsūdzēja valsts lielāko degvielas tirgotāju – uzņēmumu "Petrol", kurā valstij pieder 32,3% akciju –, nespējā risināt piegādes problēmas. Turklāt varas iestādes uzsāka pārbaudi par iespējamiem tirdzniecības ierobežojumu pārkāpumiem.
Savukārt uzņēmums šīm apsūdzībām nepiekrita, norādot, ka degvielas pieejamības traucējumus izraisījis negaidīti straujš pieprasījuma pieaugums.
"Petrol" paziņoja, ka jau veikti pasākumi piegāžu stabilizēšanai. Tomēr svētdien, kā noskaidrojās, daudzas degvielas uzpildes stacijas bija slēgtas, bet pie citām izveidojās garas rindas.
Saskaņā ar BBC datiem Slovēnijā benzīna E95 cena ir ierobežota līdz 1,47 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas – līdz 1,53 eiro par litru. Austrijā benzīns maksāja 1,80 eiro par litru, bet dīzeļdegviela – 2 eiro par litru.
Ungārijas tīkla MOL degvielas uzpildes stacijas Slovēnijā turpina darboties, taču arī tajās jau iepriekš bija noteikti ierobežojumi: privātpersonām nepārdod vairāk par 30 litriem degvielas, bet uzņēmumiem limits ir 200 litri.
Degvielas pieejamības jautājums Slovēnijā ātri nonāca politiskās uzmanības centrā. Situāciju komentēja arī kaimiņvalstī Austrijā. Austrijas Brīvības partijas līderis Herberts Kikls sociālajos tīklos rakstīja, ka fakts, ka austriešu autovadītāji dodas uz Slovēniju uzpildīt degvielu, runā pats par sevi – pēc viņa teiktā, tas liek aizdomāties, vai nav kauns dzīvot valstī, kur cilvēkiem jābrauc uz ārzemēm, lai ietaupītu.