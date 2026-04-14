Kļuvis zināms datums, kad degvielas trūkums var ietekmēt "Ryanair" un "EasyJet"
Tuvākajās nedēļās Eiropas aviopasažieri var saskarties ar nelielām, bet būtiskām izmaiņām lidojumu grafikā. Pēc ekspertu teiktā, degvielas piegādes ķēžu traucējumi varētu sākt ietekmēt aviācijas satiksmi jau maija sākumā, ja situācija Tuvajos Austrumos nestabilizēsies.
Eiropas lidostu asociācija "ACI Europe" brīdinājusi, ka aviācijas degvielas krājumi strauji samazinās. Problēmas centrā ir Hormuza jūras šaurums, viens no svarīgākajiem naftas transportēšanas ceļiem pasaulē.
Ja kuģošana tur netiks atjaunota tuvāko trīs nedēļu laikā, Eiropā var rasties "sistēmisks degvielas deficīts".
Kad problēma reāli skars pasažierus?
Pašreizējās prognozes liecina, ka pirmās sekas varētu parādīties sākot ar 4. maiju. Tas nozīmē, ka ietekmētas var būt tieši pavasara un agrās vasaras ceļojumu plūsmas. Aviokompānijas "Ryanair" vadība brīdinājusi: ja konflikts turpināsies, traucējumi var ieilgt arī maijā un jūnijā.
Pēc uzņēmuma aplēsēm, apdraudēti varētu būt 10 līdz 25 procenti degvielas rezervju, ja situācija netiks stabilizēta.
Ietekme uz citām aviokompānijām
Papildus "Ryanair" situācijai uzmanīgi seko arī "EasyJet". Uzņēmuma vadība atzinusi, ka degvielas cenas pēc konflikta eskalācijas kļuvušas "ārkārtīgi nestabilas".
Lai gan lielās aviokompānijas daļēji ir nodrošinājušas degvielas krājumus, ilgstoša krīze varētu būt pārāk smaga arī tiem.
Cenas aug, krājumi samazinās
Aviācijas degvielas cenas jau sasniegušas rekordlīmeni — apmēram 1900 ASV dolāru par tonnu. Tas palielina risku, ka, tuvojoties vasaras sezonai, pieaugs gan cenas, gan piegāžu kavējumi.
Papildu spriedzi rada arī strauji augošais pieprasījums, jo drīzumā sākas vasaras atvaļinājumu sezona.
Ko tas nozīmē pasažieriem?
Ja Hormuza šaurums paliks slēgts, Eiropas pasažieri var saskarties ar:
- reisu kavējumiem vai atcelšanu;
- dārgākām biļetēm;
- ierobežotu lidojumu grafiku.
Vienlaikus aviokompānijas uzsver: ja diplomātiskās sarunas būs veiksmīgas un piegāžu ķēde tiks atjaunota, krīze var būt īslaicīga.