"Made in China": aplūkojam "Gada auto" jaunpienācējus
Līdz konkursa "Gada auto" rezultātu paziņošanai atlikušas vien pāris nedēļas, taču šis gads varētu būt īpašs ar to, ka finālistu skaitā varbūt iekļūs arī kāds Ķīnā ražots automobilis. Vēl pirms dažiem gadiem tas būtu kaut kas neiedomājams, taču tagad Ķīnas autobūve arvien uzstājīgāk sevi piesaka arī Latvijā. Jauns.lv piedāvā īsu ieskatu to "Gada auto" pretendentu sarakstā, kuriem saknes meklējamas tālajā Ķīnā.
Latvietis pēc dabas ir diezgan konservatīvs, tādēļ lielu ažiotāžu Ķīnā ražoto automašīnu parādīšanās mūsu tirgū nav izraisījusi. Taču nevar arī teikt, ka par tām vispār nebūtu interese, jo, piemēram, elektriskā mazauto "Ora 03", kā arī "BYD Sealion" un "Lynk & Co" pārdošanas rādītāji ir pārsnieguši 100 mašīnu slieksni, kas pilnīgiem jaunpienācējiem tirgū nemaz nav slikti.
"Ķīniešiem" ir dažas kopīgas gan labās, gan ne tik labās īpašības. Pie labajām var pieskaitīt salīdzinoši demokrātisko cenu un aprīkojuma līmeni, par kādu Eiropas automašīnu ražotāji prasa krietni vairāk naudas. Pie mīnusiem - tendenci visus regulējumus un iestatījumus sabāzt skārienjutīgajā displejā, praktiski atsakoties no fiziskām pogām; eiropieša prātam reizēm grūti saprotamo borta datora izvēlnes izkārtojumu; pārāk jutīgās vadības palīgfunkcijas, kas par katru nieku pīkst, kā arī dažiem modeļiem pārāk mīksto piekari. Palūkosimies tuvāk, kuri "ķīnieši" tad šogad pretendē uz titulu!
Lynk & Co 01
"Lynk & Co 01" varētu būt viens no eiropieša gaumei un ieradumiem piemērotākajiem Ķīnas izcelsmes automobiļiem. Protams, arī te dizaineri ir gājuši Ķīnas autorūpniecībai ierasto ceļu, bez žēlastības izravējot praktiski visas fiziskās pogas un visu vadību atstājot centrālā displeja ziņā. Taču te vismaz funkciju izvietojums tīri intuitīvi ir vieglāk saprotams, nekā daudzos citos ķīniešu braucamajos. "Lynk & Co" tuvās attiecības ar "Volvo" un zviedriem šajā gadījumā ir nākušas par labu. No visiem "ķīniešiem", ar ko esmu braucis, laikam tieši "Lynk & Co" produkti man ir likušies tādi, pie kuriem ar laiku varētu pierast. Patiesībā tiem ir tikai viens mīnuss, taču diezgan kaitinošs - pārāk daudzās brīdinājuma sistēmas, kuras ik reizi nākas no jauna atslēgt. Tas tiešām ir kaitinoši un stipri šaubos, vai kopumā nāk par labu satiksmes drošībai, jo ar laiku notrulina vadītāja uztveri un brīdī, kad tiešām būs kāds kritiski svarīgs paziņojums, viņš to var palaist garām.
Taču tīri no braukšanas viedokļa te viss ir kārtībā. "Lynk & Co 01" ir "plug-in" hibrīds, kas tikai ar elektrību vien ļauj nobraukt 75 kilometrus. Kopējā jauda ir 276 zirgspēki, tātad pilnīgi pietiekami. Uz ceļa stabils, nav jūtama ķīniešu mašīnām nereti raksturīgā pārāk mīkstā piekare. Ietilpīgs, ērts, arī dizaina ziņā tīri tā neko. Bet pats lielākais tā trumpis ir cena - akcijas piedāvājumā to var dabūt par nepilniem 40 000 eiro. Par tik pieklājīgu aprīkojumu ļoti labs cipars. Personīgi man labāk patiktu "Gada auto" konkursam nepieteiktais "Lynk & Co 08", kas arī ir "plug-in" hibrīds, bet ar nu jau 200 kilometru elektrisko nobraukumu, taču par to nāktos maksāt gandrīz 6000 eiro vairāk.
Voyah Courage
Šis ir auto - pārsteigumu vācelīte. Ja tādu nopirksi, tad droši vien vēl pēc gada uziesi kādas jaunas funkcijas, par kuru esamību neesi pat nojautis. Un var tikai apbrīnot ķīniešu izdomu dažādu pilnīgi nevajadzīgu, taču asprātīgu un smieklīgu "fīču" ieviešanā. Piemēram, "Voyah" ir ārējais skaļrunis, kas ļauj sarunāties ar cilvēkiem, kuri atrodas uz ielas. Teiksim, izlamāt velosipēdistu, kurš brauc pie sarkanās gaismas. Vai arī atskaņot viņam suņa rejas vai aplausus - arī tādi varianti te ir pieejami. Atsevišķs ir stāsts par auto gaismām - vāģi atslēdzot, tā priekšpuse izgaismojas teju kā Ziemassvētku eglīte. Ir arī iespēja auto padarīt par bērnu ballītes centrālo tēlu, jo caur ārējiem skaļruņiem var atskaņot ballītes mūziku, piemēram, "Happy Birthday to You", un vienlaikus mašīna midžinās visas lampiņas, cik nu čaklie ķīnieši tajā sabāzuši. Bet sabāzuši ir daudz, ticiet man. Priekšējā pasažiera sēdeklī esošais cilvēks var izvēlēties kinoteātra režīmu - tad centrālais displejs aizšļūks pie viņa, bet no priekšējā paneļa virs cimdu nodalījuma izbīdīsies mazs galdiņš, uz kura nolikt popkorna turzu un kokakolu. Vēl viena "ekstra", kas citās mašīnās nav manīta, ir pie priekšējā stikla izvietotais nolokāmais saulessargs, kuram daļa ir no tumša stikla - sanāk kaut kas līdzīgs saulesbrillēm. Gan jau tās ir tikai dažas no dīvainajām lietām, jo salīdzinoši neilgajā testa braucienā droši vien visus brīnumus pat neatradu.
Salona apdare ir ļoti augstā līmenī - te mums ir īsta mākslīgās ādas karaļvalsts, taču nostrādāta gaumīgi un bez pārmērībām. Sēdekļi ērti, vietas pietiekami gan priekšā, gan aizmugurē. Ja pievēršamies tādām maznozīmīgām lietām kā braukšana, tad ir pāris lietas, kas jums jāzina. Pirmā: "Voyah Courage" ir elektromobilis. Otrā: tā 80 kWh akumulators ar vienu uzlādi ļauj nobraukt ap 450 km. Trešā: pieejama aizmugures piedziņa un pilnpiedziņa: pirmajā gadījumā jauda ir 292 zs, bet otrajā 434 zs. Auto ir gana stabils un braukšanā patīkams. Bet vislielākais trumpis ir cena: no 47 000 līdz 50 000 eiro. Parādiet kādu Eiropā ražotu auto ar tādu aprīkojumu par šādu cenu! Tiesa, tā gan ir tikai tā dēvētā iepazīšanās cena, jo vēlāk "Courage" varētu maksāt par kādiem 6000 EUR dārgāk, kas vairs nav tik seksīgi.
GWM WEY 03
Pērn "Gada auto" konkursā piedalījās GWM jeb "Great Wall Motors" ražotais uzlādes hibrīds WEY 05, bet šogad klāt ir tā mazākais brālis WEY 03. Arī tas ir uzlādes hibrīds, kas tikai ar elektrību vien ļauj nobraukt mazliet virs 100 kilometriem - tātad labs risinājums pilsētā un piepilsētā dzīvojošajiem, kuriem reizēm vajag aizbraukt arī kaut kur tālāk par tuvējo skolu un lielveikalu. No WEY 05 atšķiras ar mazāku izmēru, taču arī te par vietas trūkumu nebūtu pamata sūdzēties. Ja WEY 05 varētu salīdzināt ar BMW X5, tad WEY 03 līdzinieks būtu X3 - kazi, ne velti pat cipariņi ir tādi paši, tiesa, izmēros X3 ir mazdrusciņ lielāks. Salīdzinājums vietā būtu arī tajā ziņā, ka WEY vismaz apdares ziņā pretendē uz "premium" nišu: te mums ir gan mākslīgās ādas sēdekļi un priekšējā paneļa apdare (varbūt pat mazliet pārspīlēti dāsna), gan virkne dažādu aprīkojuma "ekstru". Taču cenas ziņā gan atšķirība ir jūtama, jo WEY 03 īpašā piedāvājuma cena sākas no nepilniem 40 000 eiro, bet X3 ir teju par trešdaļu dārgāks. Bet nu viens ir "ķīnietis", kamēr otrs - "vācietis". Pirmais ir pilnīgs jaunienācējs mūsu tirgū, kamēr otrā vārds komentārus neprasa.
WEY 03 ir komfortabls auto, lai arī braucot liekas drusciņ paskaļš. Jāpierod pie pagrieziena rādītāju lietošanas, jo bieži vien pēc manevra veikšanas tā svirai ir niķis neatgriezties neitrālajā pozīcijā. Bet, ja mēģināsi to pārbīdīt ar roku, tad pirmajās reizēs iegrūdīsi pretējā pozīcijā, tā mulsinot pārējos satiksmes dalībniekus: paskat, šitais nupat rādīja kreiso pagriezienu, tad uzreiz pārslēdza uz labo, tad atkal uz kreiso - kaut kāds pajocīgais laikam, no tāda labāk turēties pa gabalu. Arī pie centrālā displeja izvēlnes ir jāpierod, jo, piemēram, ātruma pārsniegšanas pīkstuļa izslēgšanas funkciju es tā arī neatradu. Atšķirībā no citiem "ķīniešiem", kas iztiek ar vienu centrālo displeju, te tādi ir divi - vienā ir visi galvenie iestatījumi, bet otrā, zemāk izvietotajā, klimatkontrole. Braucot pa bezceļiem, noderīgs risinājums ir ārējās panorāmas kameras, kas ekrānā projocē 3D attēlu, kā izskatās segums, kas atrodas zem riteņiem un tiem tieši priekšā, vadītāja aklajā zonā. Pie plusiem jāmin arī tas, ka auto ir gana jaudīgs - dārgākajā pilnpiedziņas versijā (īpašā cena no 46 000 eiro) pat ar 442 zirgspēkiem.
MG automobiļi
Ķīniešu pārziņā nonākušais MG zīmols (kādreiz tas piederēja britiem) "Gada auto" žūrijas vērtējumam piedāvāja trīs modeļus: "MG3 Hybrid", "MG ZS Hybrid" un "MG HS". Ar tiem visiem iznāca izbraukt tieši tādā secībā un iespaidus ir iespējams apkopot vienā īsā atskaitē. Un tātad - MG lielākais trumpis ir cena. Piemēram, izmēros kompaktais MG3 hibrīds maksā no nepilniem 20 000 līdz 24 000 eiro - tātad visnotaļ ekonomisks piedāvājums. Par tādu naudu var samierināties gan ar ārējo dizainu, kas šķiet deviņdesmito gadu iedvesmots, gan arī to, ka ātri braucot pagriezienos auto liekas diezgan nestabils un ne pārāk labi vadāms. MG ZS hibrīds jau ir aprīkojuma ziņā vienu līmeni augstāks un to redz arī cenā - no 23 000 līdz 28 000 eiro. Pašā virsotnē ir MG HS, kas pārsteidz ar bagātīgu mākslīgās ādas apdari (tiesa, vismaz jaunā auto šai ādai piemīt īpatnējs aromāts, turklāt sēdekļos tā mazliet kaitinoši čīkst) un cenu no 27 000 eiro līdz nepilniem 32 000 eiro. Lai arī kopumā apdares materiāli nav tās pašas augstākās raudzes, taču Eiropā ražoti tāda aprīkojuma līmeņa automobiļi būtu jūtami dārgāki.
Taču visu puslīdz labo iespaidu izbojā elektroniskie braukšanas asistenti, kas MG automašīnās ir izteikti kaitinoši. Ķīniešu ražojumiem vispār ir raksturīgi, ka tie pīkst par katru nieku, taču MG mašīnas šajā ziņā ir rekordistes, jo tām, kā liekas, brīdinājuma sistēmu sensori ir visjutīgākie. Pat tad, kad liekas, ka esi visus pīkstuļus atslēdzis, tik un tā izrādās, ka kāda brīdinājuma sistēma vēl tomēr funkcionē un modri signalizē par to, ka, piemēram, esi pietuvojies ceļa ass līnijai. Pēc brauciena 15 minūtēm biju novests tiktāl, ka biju gatavs kāpt ārā un tālāk braukt ar autobusu. Neviena cita ražotāja mašīnām tādu efektu panākt neizdevās.
Xpeng G9
Pagaidām "Xpeng" ir pēdējais no Ķīnas zīmoliem, kas Latviju aplaimojis ar savu ierašanos. Taču arī viens no nopietnākajiem un ar diezgan pamatotām pretenzijām ielauzties "premium" nišā. G9 ir dārgākais un smalkākais no patlaban mūsu tirgū pieejamajiem "Xpeng" modeļiem. Liels, ietilpīgs un ar visām iespējamām "ekstrām", kādas vien var salikt mūsdienīgā autromobilī. "Nappa" ādas apdare ar ventilāciju un masāžu, divi lieli displeji (un, protams, nekādu fizisku pogu), ļoti daudz vietas aizmugurējā sēdekļu rindā sēdošajiem un lērums visvisādu "gudro" braukšanas asistentu. Patiesībā pat varbūt pārāk daudz. Taču dažas auto iespējas ir patiesi iespaidīgas - piemēram, tas, kā G9 kameras displejā "uzzīmē" visas stāvvietā esošās automašīnas. It kā jau lielas jēgas no tā nav, jo priekšā un sānos stāvošās mašīnas tu pats itin labi redzi, taču telpisku ieskatu stāvvietas kopējā ainā šī funkcija dod.
Kā jau kārtīgs "ķīnietis", G9 ir elektromobilis. Taču ar cienījamas ietilpības bateriju (79 vai 93 kWh) un veicamo distanci - solīti tiek 500 - 600 km ar vienu uzlādi. Turklāt no 10 līdz 80 procentiem akumulatoru var uzlādēt 12 minūtēs - protams, ja vien pieejama attiecīgas jaudas uzlādes stacija. Par visiem šiem tehnoloģiju brīnumiem jāmaksā no 60 000 eiro par priekšējās piedziņas modeli ar 350 zs jaudu, līdz vismaz 73 000 eiro par pilnpiedziņu un 575 zs jaudu. Nav lēti, taču, no otras puses, Eiropā ražots līdzīga aprīkojuma līmeņa auto maksātu vismaz par 10 000 eiro dārgāk.