"Gada auto" uzvarētāju noteica teju ar fotofinišu

Kā redzam, abu pirmo vietu ieguvēji ierakstās šajos standartos un uzvaru izšķīra nianses. Pimēram, šo rindu autors kurš arī ir "Gada auto" žūrijā, priekšroku deva "Škoda Kodiaq", jo tas ir ietilpīgāks, pieejams arī ar septiņām sēdvietām un tātad noderīgs arī lielām ģimenēm (ne velti "Kodiaq" saņēma arī balvu kā gada Ģimenes auto), kā arī mazliet lētāks. Te pat varu palepoties ar savām prognozētāja spējām, jo jau vasarā, kad pirmoreiz izmēģināju jauno "Kodiaq", pie sevis nospriedu, ka tas ir reālākais pretendents uz "Gada auto" titulu. Jā, var teikt (un viens otrs kritiķis tā arī saka), ka nekā īpaša jau no tā "Kodiaq" nav, un savā ziņā tā taisnība - kaut kādas satriecošas "ekstras" te meklēt ir velti un arī tādu izteiktu "odziņu" šim auto nav. Taču "Kodiaq" gadījumā tas drīzāk ir pluss, nevis mīnuss, jo vairums pircēju no "Škoda" tieši to gaida - vienkāršu, labi saprotamu un praktisku auto. Te tas ir. Piedevām pieejams arī "plug-in" hibrīda versijā, kas ļauj tikai ar elektrību vien nobraukt ap 100 kilometriem un nemaksā kosmiskas summas - ar valsts subsīdiju mazliet virs 40 000 eiro.