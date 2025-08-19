Auto un tehnoloģijas
Šodien 12:11
"Latvijas Gada auto 2026" vasaras testa brauciens
Konkursa "Latvijas Gada auto 2026" vasaras testa braucienā devās 22 jauni modeļi, turklāt liela daļa no tiem Latvijā iepriekš nebija redzēti.
Kā ik gadu arī šogad 30. augustā pie tirdzniecības centra "Mols" ikviens varēs aplūkot un notestēt jaunākos auto modeļus brīvdabas auto izstāde "Pielaiko savu auto", ar visāda veida atrakcījām un izklaidēm.
"Latvijas Gada auto 2025" balvu pasniegšanas ceremonija; 12.12.2024.
"Škoda Kodiaq" ieguva Latvijas Gada auto titulu, turklāt uzvarējusi arī nominācijās "Gada ģimenes auto 2025" un "Gada apvidus auto 2025".