Vairāk kā 500 testa braucienu, lai noteiktu "Latvijas Gada auto 2026" uzvarētājus
Aizvadītajā nedēļas nogalē, pēc konkursa “Latvijas Gada auto 2026” pretendentu kopējās fotografēšanas uz AB dambja, tikai jaunākās Latvijas tirgū pieejamās ...
Vairāk kā 500 testa braucienu, lai noteiktu "Latvijas Gada auto 2026" uzvarētājus
Aizvadītajā nedēļas nogalē, pēc konkursa “Latvijas Gada auto 2026” pretendentu kopējās fotografēšanas uz AB dambja, tikai jaunākās Latvijas tirgū pieejamās automašīnas, kas pieteiktas konkursam, tika nodotas auto žurnālistu un auto nozares ekspertu vērtēšanai konkursa nozīmīgākajā pasākumā – "Lielajā testa braucienā".
Par bāzes vietu jau vārākus gadus ir viesnīca un restorāns “Porto Resort” Medzābakos, Lilastes ezera krastā. Automobiļu testa braucieni norisinājās galvenokārt Ādažu un Saulkrastu apkārtnē, kur ir plaši pieejami dažādas nozīmes un seguma ceļi. Savukārt kārtīgi apvidus auto papildus tika izmēģināti arī īpaši smilšainos un paugurainos meža celiņos, kas pielīdzināmi vieglam bezceļam.
Konkursa žūrijai šīs ir saspringtākās un atbildīgākās dienas, kad jāsalīdzina visi pretendenti un jāsaprot katra auto modeļa vieta savā personīgajā vērtējumā. Šajā nebūt ne tik vieglajā uzdevumā palīdz diskusijas ar kolēģiem un arī dīleru sniegtā informācija. Tādēļ piektdienas vakarā tiek organizētas dīleru prezentācijas “Porto Resort” konferenču zālē, bet sestdienas vakarā tradicionāli notiek žūrijas apaļā galda diskusija.
Konkursā "Latvijas Gada auto 2026" piedalās 33 jaunākie auto modeļi: "Alfa Romeo Junior", "Audi A5", "Audi A6", "Audi A6 e-tron", "Audi Q5", "Citroën C3 Aircross", "Cupra Tavascan", "Cupra Terramar", "Dacia Bigster", "Fiat Grande Panda", "GWM Wey 03", "Hyundai Inster", "Hyundai loniq 9", "Kia EV3", "Kia EV4"', "Kia Sportage", "Lynk & Co 01", "MG 3", "MG HS", "MG ZS", "Opel Grandland", "Opel Frontera", "Peugeot 5008", "Renault 4", "Renault 5", "Subaru Forester", "Škoda Elroq", "Toyota Corolla Cross", "Toyota Land Cruiser", "Volkswagen Tayron", " Volkswagen Transporter", "Voyah Courage" un "Xpeng G9".
Katram žūrijas biedram līdz "Lielā testa brauciena" noslēgumam obligāti ir jāizbrauc ar visiem konkursam pieteiktajiem automobiļiem, citādi nekvalificējas dalībai balsojumā.
Ar daļu no šiem auto žūrija jau ir iepazinusies konkursa pavasara un vasaras testa braucienos, kā arī individuālajos testos.
Pēc "Lielā testa brauciena" konkursa žūrija balsos, lai noteiktu septiņus automobiļus, kas iekļūs finālā un turpinās sacensību par titulu "Latvijas Gada auto 2026" titulu, kā arī laureātiem papildu nominācijās. To, kurš auto kļūs par uzvarētāju un kuri modeļi iegūs apbalvojumus papildu nominācijās, paziņos apbalvošanas ceremonijā 18. decembrī TV un interneta tiešraidē.
Bet uzvarētāju nominācijā "Latvijas Gada auto 2026 Tautas simpātija" varēs noteikt ikviens, sākot ar 13.novembri piedaloties balsojumā internetā gadaauto.lv vai apmeklējot lielformāta foto izstādi tirdzniecības centrā "Mols". Pērn par uzvarētāju šajā nominācijā kļuva "Audi Q7", savukārt žūrijas balsojumā par "Latvijas Gada auto 2025" kļuva "Škoda Kodiaq".
Konkurss “Latvijas Gada auto” šogad norisinās jau 27. reizi, kopš tā sākuma 1998. gadā.
Atbalsta: sludinājumu portāls Zip.lv, t/c Mols, ziņu portāls jauns.lv, iAuto.lv, Delfi, TV Auto ziņas TV, Klubs, Dieviete.lv, LAMB, V4 Motors.