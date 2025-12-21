Lietuvu pāršalkusi baisa traģēdija - Nevēžas upē iebraucis auto, kurā atradušies trīs jauni vīrieši
Sestdien, 20. decembrī, baisa traģēdija pāršalca Lietuvas pilsētu Panevēžu - plkst. 6.50 no rīta "BMW" makras spēkrats pārrāva autoceļa ierobežojošās barjeras un iebrauca Nevēžas upē.
Avārijas brīdī automašīnā atradās trīs jauni vīrieši - 1995. gadā dzimušais auto īpašnieks, 1994. gadā dzimis vīrietis un 20 gadus vecs vīrietis. Pēc notikušā notikuma vietā nekavējoties ieradās glābēji, kas uzsāka pazudušo vīriešu meklēšanu. Dažas stundas vēlāk, plkst. 11.13, glābēji atrada pirmā vīrieša līķi - tas atradās 500 metru attālumā no avārijas vietas. Vēlāk, kad ūdens līmenis upē nokritās par metru, tika atrastas otra vīrieša mirstīgās atliekas, bet plkst. 13.40 tika atrasts arī trešais bojāgājušais. Viņa ķermeni Nevēža bija aiznesusi 1,2 kilometru attālumā no avārijas vietas.
Sākotnējā informācija liecina, ka divi no bojāgājušajiem bija radinieki, bet trešais – viņu draugs. Visi trīs nākuši no Radvilišķu rajona. Jāpiemin, ka ar to notikumi nebeidzās.
Upes meklēšanas darbos tika iesaistīti ūdenslīdēji un liels skaits glābēju. Meklējot avārijas upurus, tika veikta rūpīga upes gultnes pārmeklēšana, kuras laikā tika atrasts arī vēl viena vīrieša līķis, kas nav saistīts ar minēto avāriju. Šī cilvēka identitāte pagaidām nav noskaidrota, taču viņa vecums tiek lēsts ap 50–60 gadiem. Arī šajā gadījumā uzsākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu nāves apstākļus.