Pēc 10 gadu pauzes “Latvijas Gada auto” pretendenti atgriežas uz AB dambja
Konkurss “Latvijas Gada auto 2026” atgriežas AB dambī Rīgā, lai fotosesijā iemūžinātu 33 jaunākos - konkursam pieteiktos auto modeļus Latvijā. Uzreiz pēc tam “Lielajā testa braucienā” žūrija vairāku dienu garumā tos visus vērtēs.
Oktobra un novembra mija ik gadu iezīmē laiku, kad noslēdzas jaunu automobiļu pieteikšana dalībai konkursā “Latvijas Gada auto” un sākas lielais darbs konkursa žūrijai. Šis brīdis parasti tiek atzīmēts ar visu dalībnieku foto sesiju kādā ievērojamā Latvijas vietā. Iepriekšējo “Latvijas Gada auto” titulu pretendenti ir viesojušies Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē, Mežaparka Lielajā estrādē, Doma laukumā un pat arī Ādažu militārajā poligonā. Uz foto sesiju AB dambī “Latvijas Gada auto 2026” atgriežas pēc 10 gadu pārtraukuma, apvienojot modernos automobiļus ar Rīgas vēsturiskā centra ainavu.
Lai atrastu skaistākos rakursus, fotografēšana tika veikta gan no “Saules Akmens” ēkas, gan Daugavā peldoša kuģa.
“Ceturtdien aizvadījām lielisku dienu uz AB dambja ar skaisto Vecrīgas panorāmu fonā. Priecājamies atgriezties šādā izteiksmīgā vietā,” stāsta konkursa “Latvijas Gada auto 2026” rīkotājs Māris Ozoliņš: “Un tagad visas jaunākās Latvijas tirgū pieejamās automašīnas, kas pieteiktas konkursam, tiek nodotas auto žurnālistu un auto nozares ekspertu vērtēšanai.
Meklē individuālos žūrijas viedokļus par katru auto modeli interneta forumā - gadaauto.lv”
Konkursā “Latvijas Gada auto 2026” piedalās 33 jaunākie auto modeļi:
• “Alfa Romeo Junior”;
• “Audi A5 e-hybrid”;
• “Audi A6”;
• “Audi A6 Sportback e-tron”;
• “Audi Q5”;
• “Citroën C3 Aircross”;
• “Cupra Tavascan”;
• “Cupra Terramar”;
• “Dacia Bigster”;
• “Fiat Grande Panda”;
• “Great Wall Motor WEY 03”;
• “Hyundai Inster”;
• “Hyundai loniq 9”
• “KIA EV3”;
• “KIA EV4”';
• “KIA Sportage”;
• “Lynk & Co 01”;
• “MG 3”;
• “MG HS”;
• “MG ZS”’
• “Opel Grandland”;
• “Opel Frontera”;
• “Peugeot 5008”;
• “Renault 4”;
• “Renault 5”;
• “Subaru Forester”;
• “Škoda Elroq”;
• “Toyota Corolla Cross”;
• “Toyota Land Cruiser”;
• “Volkswagen Tayron”;
• “Volkswagen Transporter”;
• “Voyah Courage”;
• “Xpeng G9”.
Katram žūrijas biedram līdz “Lielā testa brauciena” noslēgumam obligāti ir jāizbrauc ar visiem konkursam pieteiktajiem automobiļiem, citādi nav tiesību piedalīties balsojumā. Automobiļu testēšana un vērtēšana līdz šīs nedēļas beigām norisināsies Ādažu un Saulkrastu apkārtnē. Ar daļu no šiem auto žūrija jau ir iepazinusies pavasara un vasaras testa braucienos, tāpēc šīs nedēļas testa brauciens nebūs tik saspringts, kā varētu šķist. Taču darba netrūks, jo ir liela auto dažādība, jauni modeļi un pavisam jauni - iepriekš neredzēti zīmoli, ņemot vērā arvien lielāku Ķīnā ražotu auto klātbūtni mūsu tirgū.
Pēc “Lielā testa brauciena” konkursa žūrija balsos, lai noteiktu septiņus automobiļus, kas iekļūs finālā un turpinās sacensību par titulu “Latvijas Gada auto 2026”, kā arī laureātiem papildu nominācijās. To, kurš auto kļūs par uzvarētāju un kuri modeļi iegūs apbalvojumus papildu nominācijās, paziņos apbalvošanas ceremonijā 18. decembrī TV un interneta tiešraidē.
Bet uzvarētāju nominācijā “Latvijas Gada auto 2026 Tautas simpātija” varēs noteikt ikviens, decembra sākumā piedaloties balsojumā internetā vai apmeklējot lielformāta foto izstādi tirdzniecības centrā “Mols”. Pērn par uzvarētāju šajā nominācijā kļuva "Audi Q7 TFSI e" modelis, savukārt par “Latvijas Gada auto 2025” kļuva “Škoda Kodiaq”.
"Latvijas Gada auto 2025" balvu pasniegšanas ceremonija; 12.12.2024.
"Škoda Kodiaq" ieguva Latvijas Gada auto titulu, turklāt uzvarējusi arī nominācijās "Gada ģimenes auto 2025" un "Gada apvidus auto 2025".
Konkurss “Latvijas Gada auto” — nozīmīgākais auto nozares notikums Latvijā — šogad norisinās jau 27. reizi, kopš tā sākuma 1998. gadā.
