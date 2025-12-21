Fani ir šokēti par to, cik jauna izskatās 79 gadus vecā Šēra, un melš, ka viņa ir vampīrs
Dziedātāja Šēra satriekusi fanus ar savu nemainīgi jaunavīgo izskatu, kad piedalījās šova “Saturday Night Live” reklāmas video līdzās Arianai Grandei.
Video fragmentā, kas ceturtdien tika publicēts vietnē “Instagram”, 79 gadus vecā Šēra, tērpusies spožā zilā blūzē, pievienojās Arianai Grandei (32) un “Saturday Night Live” zvaigznei Bovenam Jangam (35), visiem kopā izspēlējot vairākas humoristiskas ainas. Šēra ir viešņa NBC šova epizodē, kas klajā nāk 20. decembrī.
Ar gludu sejas ādu, bez krunciņām, kupliem, gariem melniem matiem un slaidu vidukli Šēra izskatījās gandrīz tikpat jauna kā viņas kolēģi trīsdesmitgadnieki. Un fani uzreiz pārpludināja “Saturday Night Live” ieraksta komentāru sadaļu, paužot savu pārsteigumu par Šēras jaunavīgo izskatu.
“Vai mēs varam vienkārši parunāt par to, ka Šērai ir SEPTIŅDESMIT DEVIŅI gadi un viņa joprojām izskatās kā dieviete???” rakstīja kāds satriekts fans. Otrs piebilda: “Šēra nenoveco.” Trešais secināja: “Šēra izskatās jaunāka nekā Ariana.”
Daudzi Šēras cienītāji jokojot viņu nodēvēja par “vampīru”, bet citi atzina, ka zvaigzne it kā “noveco atpakaļgaitā”.
Tomēr Šēras nevīstošā jaunība nav pārdabisku spēku rezultāts. Gadu gaitā ikona ir atklāti stāstījusi par plastiskās ķirurģijas procedūrām, kuras viņa izmantojusi, lai saglabātu un uzlabotu savu izskatu. Viņa ir atzinusi vairākas iejaukšanās, tostarp sejas liftingu, krūšu palielināšanu un deguna korekciju. Par sejas ādas nostiepšanas operāciju dziedātāja atzinās izdevumam “Mail on Sunday” jau 2018. gadā. “Jā, man ir veikts sejas liftings — bet kuram gan nav?” viņa toreiz sacīja.
Dalība šovā “Saturday Night Live” ir otrā reize, kad skatuves zvaigzne viesojas šajā muzikālajā pārraidē. Iepriekšējo reizi viņa tajā uzstājās gandrīz pirms 40 gadiem — 1987. gadā. Šā gada februārī dziedātāja epizodiski piedalījās “Saturday Night Live” 50. jubilejas speciālizdevumā.
Neraugoties uz pretrunīgiem ziņojumiem, mūzikas superzvaigzne, kura iepriekš bijusi precējusies divas reizes, pēc trīs gadu attiecībām šobrīd neplāno kāzas ar 39 gadus veco Aleksandru Edvardsu.
Šēras pārstāvis izdevumam “Gossip List” norādījis: “Viņas nākotnē nav absolūti nekādu kāzu plānu.” Tā vietā, lai domātu par laulību, Šēra koncentrējas uz citiem projektiem, tostarp jaunas Ziemassvētku dziesmas izdošanu.