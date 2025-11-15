Bezceļu testā piedalās 5 ļoti atšķirīgi 4x4 automobiļi un "Latvijas Gada auto 2026" pretendenti
Konkursa "Latvijas Gada auto 2026" lielajā testa braucienā tika pārbaudīti visi 33 jaunākie automobiļi. To vidū bija arī vairāki pilnpiedziņas automobiļi, kurus pārbaudīja bezceļu testā, tie arī pretendēs uz uzvaru nominācijā "Gada 4x4 apvidus auto 2026".
Bezceļu apvidu Lilastē galvenokārt raksturoja smilšu sanesumi un stāvi kāpumi, kuros liela nozīme ir gan automobiļa klīrensam, gan riepu protektoram, gan arī pilnpiedziņas sistēmai, jo īpaši brīžos, kad saķere ir minimāla. Pieci automobiļiem, kas piedalījās šajā testā, vienīgais kopīgais ir pilnpiedziņa - citādi tie bija ļoti atšķirīgi automobiļi, gan cenas, gan pielietojuma ziņā.
“Toyota Land Cruiser” bezceļu pasaulē ir zināms jau vairāk nekā 70 gadus, un arī savā jaunajā paaudzē tas joprojām ir radīts braukšanai sarežģītos apstākļos. No ārpuses tas izskatās robustāks par iepriekšējās paaudzes modeli, taču tas kļuvis tehnoloģiski modernāks un augstvērtīgāk apdarināts. Jaunajam “Land Cruiser” ir 205 zirgspēku dīzeļdzinējs ar vieglā hibrīda tehnoloģiju, astoņu pakāpju automātiskā kārba, dažādi pilnpiedziņas režīmi ar bloķējamiem diferenciāļiem un 22.5 centimetru augstums no zemes. Šajā testā auto sevi parādīja vispārliecinošāk un, lai to izsistu no līdzsvara, būtu jāmeklē vēl sarežģītāki bezceļu apstākļi. “Land Cruiser” cena sākas no 78 800 EUR, bet testētais eksemplārs maksāja 88 tūkstošus eiro.
Pretstats cenā, bet ne bezceļu spējās, bija “Dacia Bigster”, kas ir lielākais šī ražotāja modelis. Tā cena ir no 23 līdz 30 tūkstošiem eiro atkarībā no versijas, un izvēlētais papildaprīkojums to var vēl drusku sadārdzināt. Tas ir vienkāršs auto gan aprīkojuma, gan apdares ziņā, tiek piedāvāts priekšpiedziņas un pilnpiedziņas versijā. Tiesa, šobrīd pilnpiedziņa tiek komplektēta tikai ar sešpakāpju manuālo pārnesumkārbu un 130 ZS benzīna dzinēju ar vieglā hibrīda tehnoloģiju. Tomēr tuvā nākotnē tiek solīts arī 150 ZS hibrīda dzinējs, kas darbosies ar gāzi, bet aizmugurējās ass piedziņu nodrošinās elektromotors. Arī “Bigster” ir 22 cm klīrenss un dažādi bezceļu braukšanas režīmi. Laikā, kad ir tendence visu automatizēt, nedaudz nākas pierast pie “Bigster” manuālās pārnesumkārbas darbības. Tā pirmais pārnesums ir paredzēts kā pazeminātais - ar lielu griezes momentu lēnai braukšanai. Dziļās smilšu vannas un stāvos kāpumus “Bigster” pieveica līdzīgi kā “Land Cruiser” - bez šaubīšanās un bez specifisku braukšanas režīmu izvēles.
Vairāk kā 500 testa braucienu, lai noteiktu "Latvijas Gada auto 2026" uzvarētājus
Aizvadītajā nedēļas nogalē, pēc konkursa “Latvijas Gada auto 2026” pretendentu kopējās fotografēšanas uz AB dambja, tikai jaunākās Latvijas tirgū pieejamās ...
Arī “Subaru Forester” ir zināms kā modelis, ar ko jo īpaši doties bezceļos. Sestajā paaudzē tas tiek piedāvāts ar 2 litru tilpuma “Boxer” tipa dzinēju, kas aprīkots ar vieglā hibrīda tehnoloģiju un attīsta 136 zirgspēku jaudu. Elektriskā motora klātbūtne ir jūtama uzsākot braukt - “Forester” ar lielu sparu raujas uz priekšu un ne mirkli nerodas šaubas par tā varēšanu. Un tāpat kā iepriekšminētajiem, arī “Subaru Forester” ir 22 centimetru augstums no zemes, kas ļauj pārvarēt augstākus šķēršļus un dziļākas rises. Latvijā šis modelis maksā sākot no 35 900 EUR, bet bagātīgākajā komplektācijā no 41 900 EUR.
“Latvijas Gada auto 2026” bezceļu testā piedalījās arī jaunais “Audi Q5”, kura smalkā āriene un sportiskais raksturs sākotnēji nemudināja to dzīt bezceļos. Tomēr pneimatiskā balstiekārta ar iespēju palielināt auto klīrensu līdz 23.8 centimetriem un “quattro” pilnpiedziņas sistēma ar dažādiem bezceļu režīmiem bija pārliecinoši argumenti. Ja nebūtu bail apskādēt sportiskā stila buferus un lielos riteņu diskus, šis auto bez šaubām varētu doties arī īpaši izaicinošos bezceļos. “Audi Q5” maksā sākot no 49 700 EUR, bet konkrētais eksemplārs bagātīgā aprīkojuma versijā maksāja ap 83 000 EUR. Dzinēju klāstā ir benzīna un dīzeļa dzinēji ar vieglā hibrīda tehnoloģiju un 204 ZS jaudu, gan arī lādējamie hibrīdi ar 299 vai 367 zirgspēku jaudu.
Otrs “Toyota” modelis, kas piedalījās bezceļu braukšanā, bija modernizētais “Corolla Cross” pilnpiedziņas versijā. Lai arī 16 centimetru klīrenss šim modelim ir visai pieticīgs braukšanai bezceļā, auto pilnpiedziņas sistēma ar “Corolla Cross” ļauj izbraukt arī ko sarežģītāku par grants ceļu - dubļaina stiga mežā, meklējot sēņu vietas, kārtīgi piesnidzis pagalms u.tml. Pilnpiedziņas modelī ir 180 zirgspēku hibrīdsistēma, kur priekšējo asi piedzen benzīna motors kopā ar transmisijā iebūvētu elektromotoru, bet aizmugurējo asi piedzen atsevišķs elektromotors. Līdz ar to braukšana pa smilšu vannām noritēja gan dzinēja skaņas pavadībā, gan pilnīgā klusumā, kad ieslēdzās elektriskais režīms. “Toyota Corolla Cross” maksā no 32 800 līdz 41 500 EUR.
To, kurš auto uzvarēs nominācijā “Latvijas Gada 4x4 apvidus auto 2026” un kas kļūs par “Latvijas Gada auto 2026” uzzināsim 18. decembrī apbalvošanas ceremonijā. Tai varēs sekot līdzi arī TV un interneta tiešraidēs. Pērn par laureātu bezceļu auto nominācijā kļuva “Volkswagen Amarok”, bet “Latvijas Gada auto 2025” titulu ieguva “Škoda Kodiaq”.
Atbalsta: sludinājumu portāls Zip.lv, t/c Mols, ziņu portāls jauns.lv, iAuto.lv, Delfi, TV Auto ziņas, Klubs, Dieviete.lv, LAMB, V4 motors.