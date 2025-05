Dacia Duster - savā klasē nepārspēts apvidus auto. Vai “Latvijas Gada auto” žūrija arī tā domā?

Andris Valdemārs, “Latvenergo” AS transporta nodrošinājuma direktors: “Sākumā žūrijas diskusijās bijām skeptiski par to, kā benzīna un vieglā (Mild) hibrīda kombinācija 4x4 versijā uzvedīsies bezceļā, kas ir bijusi viena no unikālajām dīzeļa motoru ar 4x4 īpašībām iepriekšējās abās modeļa versijās, taču pēc testa jāatzīst – jaunais Duster bezceļā ir lielisks. To papildus nodrošina priekšzīmīgi (nedaudz uzlaboti) ģeometriskie parametri un salīdzinoši nelielā pašmasa (4x4 versijai 1498 kg). 4x4 versijai ir tikai manuālā pārnesumkārba, taču nevar nepieminēt tās veiksmīgi sabalansētos pārnesumus. Vietās, kur citiem SUV riteņi sāka izspolēt un aktīvi darbojās elektriskie pretspolēšanas palīgi, Duster uzbrauca ar otro pārnesumu bez mazākās piepūles. Pirmais pārnesums ir pat ļoti “īss” un faktiski noder kā pazeminātais.