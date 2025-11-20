"Gada auto": aplūkojam interesantākos titula pretendentus
Konkurss "Gada auto" tuvojas savai kulminācijai un jau pēc nepilna mēneša uzzināsim, kurš automobilis tad atzīts par šī titula cienīgu. Šogad uz to pretendē 22 automašīnas, un jauns.lv aplūko dažas interesantākās no tām.
FIAT Grande Panda
Kaut gan vārds "grande" mudina domāt, ka mums ir darīšana ar kaut ko lielu, īstenībā šis ir izmēros neliels elektroauto. Ir gan pieejama arī hibrīda versija, taču elektriskā kaut kā organiskāk ierakstās mūsdienu tehnoloģiju laikmetā. Elektriskais "Grande Panda" pirmajā mirklī liekas vairāk smieklīgs, nekā praktisks, taču īstenībā nav tik traki. Vietas mašīnā ir gana daudz, ar vienu uzlādi tā jaudā nobraukt ap 300 kilometru, bet, tuvāk ieskatoties, tā liekas pat itin stilīga. Īpaši sirsnīgs sanācis mēģinājums "Panda" saistīt ar īstajiem pandām. Ko ēd pandas? Pareizi, bambusa dzinumus! Bet "Grande Panda" priekšējais panelis ir glīti apdarināts ar bambusu. Ekoloģiski un gaumīgi. Arī sēdekļu apdare ir interesanta, viegli nolasāms un saprotams ir informācijas displejs. Ārpusē var mulsināt stūrainās formas un pikseļainās LED gaismiņas, bet nu tas ir gaumes jautājums. Tāpat kā sānos iespiestais nosaukums "Panda". Šis nebūs nekāds sportiskais gargabalnieks, taču braukšanai pilsētā un tās apkaimē visnotaļ derīgs vāģis. Arī cena ierakstās saprata robežās: starp 27 000 un 29 000 eiro.
Subaru Forester
Ja būtu balva "Vecais kareivis" vai "Par uzticību "oldschool" standartiem", tad to noteikti būtu pelnījis "Subaru Forester". Ja paskatāmies uz tā ārējo izskatu, tad liekas, ka auto pie mums atbraucis no tālā 2005. gada. Iekāpjam iekšā un paskatāmies uz priekšējo paneli - tiešām no 2005. gada! Šis ir vienīgais no "Gada auto" konkursam pieteiktajiem automobiļiem, kuram vēl ir analogais spidometrs! Arī priekšējā paneļa vidū noliktais displejs nav no tiem pašiem modernākajiem ne izmēru, ne arī izšķirtspējas ziņā. Atpakaļskata kameras (labi vismaz, ka tā te ir) rādītais attēls ir mežā braukšanai domātai automašīnai nepiedienīgi mazs, jo kādu zālē ieaugušu celmu tajā var arī nepamanīt. Taču kopumā konservatīvisma vai, mūsdienīgi izsakoties, vintāžas piesitiens neko daudz "Forester" nekaitē, jo šim vāģim ir sava auditorija, kurai, pieļauju, visi modernie tehnoloģiju brīnumi, sākot ar "TikTok" un beidzot ar ceļa joslu asistentu, riebjas. Ja kādam vajag vecā kaluma braucamo, tad te tas ir.
Mežā un uz zemes ceļiem "Forester" ir karalis. Jaudas varētu būt mazliet vairāk, tomēr nevienā brīdī neradās doma, ka auto varētu iesprūst smiltājā vai dubļos. Sēņošanai, copei vai medībām būs pašā laikā. Uz šosejas gan jau pieminētais jaudas trūkums - 137 zirgspēki, griezes moments 182 Nm - liek sevi manīt. Lai ieskrietos līdz 100 km/h, auto vajag 12 sekundes. Ja reiz tas ir uzņēmis ātrumu, tad pa šoesju pletē stabili, tomēr apdzīšana nekāda dinamiskā nebūs. Par kādiem 37 - 38 000 eiro auto būtu ņemams (par tādu naudu gan sanāk diezgan pieticīga komplektācija), bet 42 000 eiro, ko prasa par labāko komplektāciju, gan, manuprāt, ir drusku pārspīlēti.
Toyota Land Cruiser
Žanra klasika, kas ne velti par labu ir atzīta visās pasaules malās. Jaunais "Land Cruiser" ieguvis robustāku un "džipiskāku" izskatu, jau pa gabalu nepārprotami liekot manīt - es esmu īsts visurgājējs! Un ir jau arī. Ir pieejami vairāki braukšanas režīmi, kas domāti tieši bezceļiem, taču, braucot pa vienkārši smilšainiem vai ļoti dubļainiem ceļiem, tie pat īsti nav vajadzīgi. Arī parastajā ikdienas braukšanas režīmā "Land Cruiser" itin viegli tiek galā ar šķēršļiem, kas lielai daļai citu automobiļu (tostarp arī no krosoveru saimes) kļūtu par diezgan lielu pārbaudījumu.
Ja runājam par braukšanu pa šoseju, tad te gan kaut kādu sportiskumu gaidīt nav vērts. Auto ir liels un smagnējs, tādēļ 205 zirgspēku dzinējs to par dinamisku braucamo padarīt nejaudā. Interjerā saglabāts "Toyota" raksturīgais konservatīvisms, neaizraujoties ar visādām mūsdienīgām "ekstrām". Ātrumpārslēgs te ir tik liels un pamatīgs kā vecajos labajos laikos. Klimatkontroles vadība un braukšanas režīmu izvēle mums te notiek ar kārtīgām plastmasas pogām, arī uz stūres izvietotās pogas ir tādā pašā stilā un nebūs te nekādas niekošanās ar kaut kādām skārienjutīgām virsmām! Detalizēti iestatījumi gan pieejami tikai jau nosacīti lielajā displejā - ķīniešu ražotāji gan par tādu tikai pasmietos un vietā uzliktu četras reizes lielāku. Bet tādēļ jau "Land Cruiser" tomēr ir klasika. Sāpīgā vieta šajā stāstā gan ir cena, jo tā grozās starp 80 un 90 tūkstošiem.
Renault 5 E-Tech
Būšu ļoti pārsteigts, ja stilīgais un elektriskais "Renault 5" balsojumā par "Gada auto" paliks ārpus pirmā trijnieka. Frančiem ir izdevies ar auto dizainu gan atsaukt atmiņā astoņdesmitajos gados tik populāro "Renault 5", gan arī radīt mūsdienīgu mašīnu, kas jau pa gabalu atšķiras no visām citām. Arī iekšējā apdare ir līmenī, kaut gan te dominē audums, nevis mākslīgā āda. To, kā izkārtot lielajā displejā auto iestatījumu izvēlni, varētu pamācīties daudzi konkurenti, bet īpašs paldies "Renault" par iespēju kaitinošos brīdinājumus atslēgt ar vienas burvju podziņas palīdzību, nerakņājoties kaut kur displeja dziļumos. Lai arī tas jādara, ik reizi uzsākot braukšanu, tomēr tas ir nesalīdzināmi ērtāk nekā bakstīties ekrānā.
"Renault 5" lielākais pluss un vienlaikus arī mīnuss ir tā izmēri: auto ir kompakts, kas pilsētas apstākļos ir forši, taču jārēķinās, ka aizmugurē vietas ir pamaz, arī bagāžnieks neliels. Un cena varēja būt nedaudz zemāka, jo pat lētākajā versijā ar "mazo" bateriju, kas ļauj nobraukt 300 kilometrus, auto maksā ap 27 500 eiro. Dārgākajā ar "lielo" bateriju un 400 kilometru nobraukumu, kā arī stilīgāku apdari - ap 35 000 eiro.
Hyundai Ioniq 9
Ja es būtu turīgs pensionārs, kurš vēlas nesteidzīgi apceļot Eiropu, līdzi ņemot sievu, mazbērnus un suni, tad šis būtu viens no variantiem braucamā izvēlei. Jaudīgs, ērts, ietilpīgs un piebāzts ar visādām "ekstrām". Laikam skaitās SUV, bet es to drīzāk pieskaitītu miniveniem - tik ietilpīgs un ērts tas ir. Aprīkojuma un apdares ziņā ļoti augsts līmenis: apdarē dominē āda un tāda kā marmora imitācija, bet visādu "ekstru" ir tik daudz, ka man pat grūti iedomāties, ko vēl varētu vēlēties. Kaut gan auto ir liels un smags, vadāms tas ir ļoti viegli, un dinamikas vismaz pilnpiedziņas versijā ir pārpārēm.
Šis tiešām ir "premium" līmeņa auto: gan kvalitātes un apdares, gan arī diemžēl cenas ziņā - lētākajā versijā 77 tūkstoši, bet jaudīgajā ar 428 zs pat 90 000 EUR. Priekš "Hyundai" tā kā padārgi. Toties solītais 600 km nobraukums ar vienu uzlādi ir spēcīgs arguments, lai "Ioniq 9" patiešām uzskatītu par tādu elektroauto, ar kuru var doties tālā ceļojumā.
Hyundai Inster
Droši vien ne jau es vienīgais grēkoju, skatot vīru no cepures, šajā gadījumā auto pēc izmēra un izskata. Izmērs patiesībā ir viens no lielākajiem "Hyundai Inster" trumpjiem, jo pilsētā šajā mašīnā var justies kā karalis. Ja nespēsi atrast vietu, kur noparkot šo mazmašīnu, tad tiešām ir pēdējais laiks pārsēsties uz stāvdrāzi, atvainojos par rupjību.
Bagāžnieks ir mazs, taču to var palielināt, nolaižot aizmugurējos sēdekļus. Pārsteidzošā kārtā aizmugurē komfortabli jūtas pat 1,95 m garš cilvēks - to pārbaudīju vasarā, vizinot tik garu kolēģi. Aprīkojums negaidīti bagātīgs un nevienā brīdī nerodas sajūta, ka tu brauc ar salīdzinoši lētu mašīnu. Vēl vasarā akcijas cena Inster bija ļoti simpātiska, tagad gan ir pakāpusies līdz 26 000 EUR un uz augšu, kas tādu izmēru vāģim liekas drusku par daudz.
KIA EV3
Tehnoloģiskajā ziņā cepuri nost korejiešu priekšā - nemaz tik bieži negadās sastapt salīdzinoši nelielu izmēru elektromobili, kas sola vairāk nekā 500 kilometru nobraukumu ar vienu uzlādi. Ērts, praktisks un visnotaļ funkcionāls, jo paaugstinātais klīrenss Latvijas apstākļos ir noderīga lieta. Šajā ziņā EV3 ir par puspunktu priekšā savam brālim EV4, kurš varbūt dizaina ziņā labāk patiks klasiskāku formu cienītājiem, taču pa mūsu bedrainajiem ceļiem var nebūt tik praktisks braucamais. EV3 dizains ir gan tā pluss, gan arī mīnuss, jo pieļauju, ka daļai cilvēku, kuri nav "Zvaigžņu karu" cienītāji, tas var likties pārāk kosmisks. Salons ir ērts un skaitās ekoloģisks, jo tajā izmantoti pārstrādāti materiāli, tomēr man īsti negāja pie sirds gaišā plastmasas apdare - tā tīri vizuāli rada iespaidu, ka auto ir lētāks, nekā tas ir patiesībā.
Nākamajā "Gada auto" pretendentu apskatā - par Ķīnas autobūves brīnumiem.