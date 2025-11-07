Latvijas Gada auto konkurss: "šogad piedzīvojam Ķīnas auto bumu"
Novembra pirmajā nedēļas nogalē risinājās Latvijas Gada auto konkursa lielais un noslēdzošais testa brauciens.
Taču pirms tam konkursa organizators Māris Ozoliņš sarīkoja pretendentu fotosesiju ar Vecrīgas panorāmu. Iepriekšējo reizi Gada auto pretendenti uz AB dambja tika izkārtoti pirms desmit gadiem.
Šogad konkursam pieteikti vairāk nekā 30 jauni modeļi. “Katrs gads iezīmējas ar interesantām lietām,” saka konkursa organizators Māris Ozoliņš, “šogad piedzīvojam Ķīnas auto bumu.” Konkursā vien pārstāvēti pieci dažādi ražotāji, par kuriem vēl pirms gada neko daudz nezinājām. Īstais izrāviens korporatīvajā sfērā ķīniešiem gan vēl priekšā. Jānis Rapa, Latvijas Gada auto žūrijas biedrs: “Kāpēc šobrīd neredzu ķīniešus uzņēmumus parkos? Tie liek uzsvaru uz vidējo un premium segmentu, kas ir maz pārstāvēts korporatīvajā autoparkā.”
Bez galvenās nominācijas labākie automobiļi tiks godināti arī par citiem sasniegumiem, tostarp noderīgākajām drošības tehnoloģijām. Būtiskākās uzskaita DBS skolas direktors un žūrijas biedrs Jānis Vanks. “Vakar tieši pa tumsu braucot secināju, ka LED matricu gaismas labs risinājums. Vēl viena lieta - noguruma mērītāji. Un trešais, manuprāt, ir avārijas bremzēšana.”
Tuvāko nedēļu laikā žūrija balsos par septiņiem konkursa finālistiem. Viens no tiem tiks kronēts par Latvijas Gada auto 2026. Bet kurš? “To mēs uzzināsim 18. decembra vakarā,” atklāj M. Ozoliņš. Savu gada auto varat izvēlēties arī jūs - Latvijas Gada auto konkursa tautas simpātijas balsojums jau ir sācies.