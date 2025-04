Gada pārsteigums 2025 - jaunais Toyota Camry. Ko saka “Latvijas Gada auto 2025” žūrija?

Jānis Bite, AS “Latvijas Valsts meži” saimniecības pārvaldes vadītājs: “D segmenta sedans nav nemaz tā populārākā izvēle Latvijas braucējiem, bet jaunā Toyota Camry iegādi ir vērts apsvērt, jo tam ir savi iemesli: 1) Vizuāli efektīvs un dinamisks skats no priekšas, kas noteikti ir arī gana aerodinamisks – tik pat elegants un izturēts skats no aizmugures – tas viss liek apkārtējiem atskatīties. 2) Jau gadu desmitiem attīstītais un uzticamais hibrīdzinējs ar gana lielu darba tilpumu 2.5 litru apjomā vairs nav bieds korporatīvajam segmentam, jo UVTN (uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis) vairs netiek rēķināts no litriem, bet no kW. Būtu vēl pareizāk, ja šo nodokli rēķinātu no CO2 izmešiem – degvielas patēriņš zem 5 litriem uz 100 km nebūs maciņam liels apgrūtinājums. 3) Saprotamas un maigas piekares reakcijas uz ceļa nelīdzenumiem neļaus piegurt arī garus gabalus braucot. Arī joslas asistents ir nemanāms, bet klātesošs – netraucē baudīt ceļu serpentīnus. 4) Divas atpakaļskata kameras ar mazgātāju padara manevrēšanu atpakaļgaitā drošāku – sevišķi mūsu klimatiskajos apstākļos ar daudzajiem grants ceļiem Latvijas teritorijā.”