FOTO, VIDEO: “Latvijas Gada auto 2026” konkursā jauni modeļi un pirmoreiz Latvijā redzēti auto zīmoli
Konkurss “Latvijas Gada auto 2026” tuvojas noslēgumam – oktobra beigās noslēgsies jaunu dalībnieku pieteikšana un uzreiz sāksies automobiļu vērtēšana 4 dienu garumā. Jau gada vidū bija sasniegts rekordliels dalībnieku skaits, ar kuriem konkursa žūrijas biedri jau paspēja izbraukt un iepazīties, un dalīties iespaidos.
“Latvijas Gada auto 2026” konkurss šogad izceļas ar īpaši dinamisku sākumu un vairākiem jaunumiem. Pirmkārt, gandrīz visi pieteiktie dalībnieki ir pavisam jauni modeļi - modernizētas esošu modeļu versijas ir maz. Otrkārt, Latvijā debitē vairākas auto markas, kas līdz šim mūsu tirgū nebija pieejamas. Treškārt, jau gada vidū sasniegts rekordliels dalībnieku skaits.
“Kā rāda pieredze, lielākais pieteikumu vilnis parasti seko gada otrajā pusē, jo dalībniekus var reģistrēt līdz pat oktobra beigām. Pavasara un vasaras izmēģinājuma braucienos parasti piedalās vien daļa — aptuveni 10 līdz 15 automobiļi,” skaidro konkursa rīkotājs Māris Ozoliņš. “Šogad 21 auto tika sapulcēti jau vasaras mediju testa braucienā, kas ir nebijis rādītājs. Tas liecina, ka šis gads var kļūt par rekordistu pēc kopējā dalībnieku skaita, pārspējot līdzšinējo rekordu — 34 automobiļi “Latvijas Gada auto 2020” konkursā.”
Kādi ir konkursa žūrijas biedru iespaidi?
Iespēju vienam no pirmajiem izbraukt gan ar Latvijā iepriekš neredzētiem zīmolu automobiļiem, gan pavisam jauniem modeļiem komentē auto žurnālists, raidījuma “Zebra” veidotājs Pauls Timrots. Viņš uzsver “MG” prasmi vienu jaudas agregātu izmantot trīs atšķirīgu klašu auto modeļos, kā arī stāsta par iepriekš neredzētām funkcijām greznā apvidus auto “Voyah Courage” papildaprīkojumā.
Par “MG” modeļiem stāsta arī “Delfi Auto” redaktors Raimonds Zandovskis, sakot, ka no šīs markas trijotnes visvairāk pārliecina modelis “ZS” saprātīgās cenas un aprīkojuma dēļ. Zandovskis izceļ arī “Alfa Romeo Junior” un “Fiat Grande Panda” par to, ka tiem ir izdevies saglabāt savu identitāti un raksturu, salīdzinot ar citiem modeļiem, kas veidoti tajās pašās modeļu platformās. Tāpat viņš stāsta par “Renault 4” praktiskajām īpašībām.
Arī Sandris Metuzāls, “Jauns.lv” auto žurnālistu piesaista “Alfa Romeo Junior un “Renault 4” stils. Ja pērn Sandris savus favorītus “Latvijas Gada auto” titulam noteica jau diezgan ātri, tad šogad tik viegli nesokas - automobiļi ir līdzvērtīgi ar atšķirībām niansēs. Viņš uzteic “KIA EV3” nobraucamo attālumu ar vienu uzlādes reizi.
Savukārt žurnāla “Klubs” auto žurnālists Toms Timoško novēro, ka apvidus auto virsbūve joprojām dominē pār citām, bet elektrisko auto īpatsvars tomēr nav tik liels, kā varētu šķist. Tomu iepriecināja “Cupra Terramar” modelis, kas nav garlaicīgs, ir viegli saprotams, patīkami brauc un maksā pieņemami. Viņu pārsteidza arī jaunā “Opel Frontera” īpašības, bet sen zināmu modeļu nosaukumu izmantošana jaunos, pilnīgi atšķirīgos modeļos gan viņu neiepriecina.
“Latvijas Gada auto 2026” konkursa kulminācija gaidāma gada nogalē – 18. decembrī apbalvošanas ceremonijā tiks paziņots galvenā titula ieguvējs un citu nomināciju laureāti TV un interneta tiešraidē.
Konkurss “Latvijas Gada auto” šogad notiek 27. reizi un pērn par “Latvijas Gada auto 2025” tika godalgots “Škoda Kodiaq”.