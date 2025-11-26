No jaunā gada daļai Latvijas mobilo sakaru abonentu rēķinā tiks iekļauta neparasta pozīcija
Digitālās krāpšanas apjoms Latvijā turpina strauji pieaugt, un kibernoziedznieku metodes kļūst arvien sarežģītākas un psiholoģiski agresīvākas. Saistībā ar to elektronisko sakaru un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumu operators "Bite" Latvija no 2026. gada 1. janvāra ieviesīs jaunu pakalpojumu.
Lai pastiprinātu iedzīvotāju aizsardzību pret kibernoziedzību, "Bite" Latvija no 2026. gada 1. janvāra kā pirmā nozarē ievieš jaunu drošības un atbalsta pakalpojuma standartu - "Bite Pamatkomplekts" ar iekļautu apdrošināšanu pret kiberkrāpšanu visiem uzņēmuma privātajiem klientiem.
"Ar tehnoloģiju vien nepietiek, lai apturētu kibernoziedznieku psiholoģiskās manipulācijas," atzīmē "Bite" Latvija izpilddirektors Mindaugs Rakauskas. "Tāpēc mēs ieviešam jaunu pakalpojuma standartu, kas nodrošina plašāku iedzīvotāju aizsardzību pret kiberkrāpšanas riskiem."
Finanšu nozares asociācijas aktuālie dati rāda, ka šī gada pirmajos deviņos mēnešos četru lielāko banku klientiem reģistrēti vairāk nekā 19 tūkstoši krāpšanas gadījumu, kuru kopējais zaudējumu apjoms sasniedz gandrīz 19 miljonus eiro.
Īpaši satraucoši ir tas, ka gandrīz puse no tiem saistīti ar telefona krāpšanu. Visizplatītākās uzbrukumu formas joprojām ir pikšķerēšanas e-pasti, viltus zvani, SMS-krāpšana, krāpnieciski linki it kā valsts iestāžu, policijas un banku vārdā, kā arī viltus interneta veikali.
Saistībā ar to no 2026. gada 1. janvāra "Bite" Latvija visiem privātajiem klientiem bez papildu līgumu slēgšanas nodrošinās aizsardzību pret kiberkrāpšanu līdz 1000 eiro gadā. Apdrošināšana pret kiberkrāpšanu kļūs par vienu no drošības pakalpojumu sastāvdaļām, kas ietilpst "Bite Pamatkomplektā".
"Svarīgi ir arī tas, ka "Bite Pamatkomplekts" ietvers efektīvu un bezmaksas "Bite" drošības risinājumu, kas pusotru gadu automātiski bloķē krāpniecisos zvanus "Bite" klientiem un jau novērsis gandrīz divus miljonus krāpšanas mēģinājumu," stāsta Rakauskas.
Kiberkrāpšanas apdrošināšana, kas iekļauta "Bite Pamatkomplektā", nodrošinās privātajiem klientiem finansiālu aizsardzību noteiktos gadījumos, ja klients kļūst par interneta krāpšanas upuri.
Piemēram, ja klients saņem saiti it kā, lai izsekotu pakas piegādi, ievada maksājumu kartes datus, lai samaksātu par piegādi, bet no kartes tiek noskaitīta ievērojami lielāka summa, apdrošināšana segs finansiālos zaudējumus.
Aizsardzība darbojas arī tad, ja klients iegādājas preces interneta veikalā, kas pēc maksājuma veikšanas vairs nepastāv un preces netiek piegādātas.
Svarīgi, ka, lai aktivizētu apdrošināšanu krāpšanas gadījumā, iedzīvotājiem vispirms jāgriežas Valsts policijā, un pēc tam jāiesniedz pieteikums apdrošinātājam.
Ja krāpnieki izkrāpj naudu, izmantojot viltus saiti, zvanu vai fiktīvu interneta veikalu, apdrošināšana segs zaudējumus līdz 1000 eiro saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem. Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību "Compensa Vienna Insurance Group".
"Bite Pamatkomplekts", kas no 2026. gada 1. janvāra visiem uzņēmuma privātajiem klientiem maksās 1,98 eiro mēnesī, ietvers vienotu ikdienas atbalsta, ērtības un drošības paketi. Tajā būs gan apdrošināšana pret kiberkrāpšanu, gan citas klientu atbalsta un drošības pakalpojumu sastāvdaļas, piemēram, SIM kartes nomaiņa, līgumu pārrakstīšana, zvani klientu apkalpošanas centram un tehniskajam atbalstam, interneta adreses maiņa, pakalpojuma pagaidu apturēšana - viss tas, kas iepriekš varēja maksāt līdz 25 eiro atsevišķi.