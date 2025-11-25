Satriektais miljardieris Ričards Brensons paziņo par sievas, ar kuru nodzīvoja gandrīz 50 gadus, aiziešanu: "Viņa bija mana pasaule!"
Slavenais britu miljardieris, sers Ričards Brensons otrdien dalījies ar skumju vēsti: 80 gadu vecumā aizsaulē aizgājusi viņa sieva Džoana Templmena, ar kuru viņš nodzīvoja nepilnus 50 gadus. “Viņa bija visbrīnišķīgākā mamma un vecmāmiņa, kādu mūsu bērni un mazbērni varēja vēlēties. Viņa bija mana labākā draudzene, mana klints, mana vaduguns, mana pasaule. Mīlēšu tevi mūžīgi, Džoana,” viņš rakstīja sēru paziņojumā.
Skotijā dzimusī Džoana Templmena satika Ričardu Brensonu 1976. gadā viņa “Virgin Records” ierakstu studijā divus gadus pirms viņas pirmās laulības šķiršanas un trīs gadus pirms paša Brensona šķiršanās.
“Es piedzīvoju mīlestību no pirmā acu skata, sastopot blondu, vienkāršu skotu skaistuli vārdā Džoana, kura tobrīd gatavoja tēju. Man parasti rodas viedoklis par cilvēkiem 30 sekunžu laikā no pirmās tikšanās brīža, un Džoana uzreiz iekaroja manu sirdi,” Brensons rakstīja mīlestības vēstulē kādā no pāra gadadienām, ko citē “Daily Record”. “Viņa neatgādināja nevienu citu sievieti, kuru jelkad esmu saticis. Viņa bija skaista. Viņa bija gudra. Viņa bija asprātīga. Viņa bija vienkārša. Viņa bija jautra. Un viņai bija burvestības piepildītas acis.”
Pārim piedzima trīs bērni. 1979. gadā piedzimusī Sāra nodzīvoja tikai četras dienas, bet 1981. gadā pasaulē nāca meita Holija, bet 1985. gadā dēls Sems. Viņi apprecējās 1989. gadā.
Brensons ir slavens kā "Virgin Records" ierakstu kompānijas un "Virgin Atlantic Airways" aviosabiedrības dibinātājs, 2000. gada martā viņu Bakingemas pilī iecēla bruņinieku kārtā.
Viņš ir piedalījies arī dažādu ekstremālu pasaules rekordu uzstādīšanā, piemēram, šķērsojot dažādas vietas pasaulē ar gaisa balonu vai ūdens transportu. 2021. gada 11. jūlijā Brensons kā pasažieris piedalījās "Virgin Galactic Unity 22" lidojumā uz Zemes atmosfēras robežu. Tas bija suborbitāls testa lidojums, ko veica viņa kosmosa lidojumu kompānija "Virgin Galactic". Lidojums ilga aptuveni vienu stundu, sasniedzot maksimālo augstumu 86,1 km. 70 gadu vecumā Brensons kļuva par trešo vecāko cilvēku, kurš lidojis kosmosā.
2025. gada novembrī "Forbes" Brensona bagātību novērtēja 2,8 miljardu ASV dolāru apmērā.
21. novembrī Brensons publiski pauda savu sašutumu par ASV prezidenta Donalda Trampa 28 punktu "miera plānu" Krievijas agresijas izbeigšanai Ukrainā. "Es absolūti nespēju noticēt ziņu medijos izplatītajam 28 punktu miera plānam Ukrainai," viņš paziņoja sava uzņēmuma "Virgin" vietnē. "Ja tas neizrādīsies izsmalcināta izāzēšana vai ļauna Krievijas dezinformācijas sazvērestība, tas atzīmē viszemāko punktu, kādā ASV diplomātija ir nonākusi Ukrainā. Pirmām kārtām, tas nemaz nav miera plāns, bet kapitulācijas akts, kas leģimitizē Krievijas brutālo invāziju Ukrainā un tās teritorijas nelikumīgo aneksiju, vienlaikus nekaunīgi sadalot kara laupījumu."