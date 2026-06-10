Saistībā ar bīstamajiem laikapstākļiem izplata svarīgu paziņojumu iedzīvotājiem
Saskaņā ar meteorologu prognozēm, kas paredz bīstamu pērkona negaisu un izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ceturtdien, 11. jūnijā, bez īpašas vajadzības neuzturēties ārpus telpām un īpaši atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu apmeklēšanas, informēja pašvaldībā.
Šāds aicinājums izteikts, lai sargātu cilvēku veselību un netraucētu glābējiem negaisa seku likvidēšanā, jo iespējama lūšana gan kokiem, gan to zariem.
Kā norāda meteorologi, laikposmā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Latvijas centrālajos un austrumu rajonos attīstīsies pērkona negaisi ar ļoti stiprām lietusgāzēm, krasām vēja brāzmām 20–24 metri sekundē un krusu, turklāt vietām pastāv iespējamība lielgraudu krusai.
Attīstoties meteoroloģiskajai situācijai, brīdinājumu informācija var tikt precizēta, kā arī ceturtdienas rītā apdraudētajos rajonos plānots izsūtīt šūnapraides ziņojumu.
Negaisa seku likvidēšanu kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) veiks arī pašvaldības dienestu pārstāvji, atbrīvojot parku celiņus un citas teritorijas no kritušajiem kokiem, labojot bojājumus sabiedriskā transporta kontakttīkliem, kā arī veicot citas nepieciešamās darbības, tostarp monitorējot ūdens līmeņa svārstības.
Lai vētra nepārsteigtu nesagatavotus:
Parūpējieties, lai mobilais telefons būtu pilnībā uzlādēts un tajā būtu lejupielādēta lietotne "112". Spēcīgu vēja brāzmu dēļ mājokļi bieži paliek bez elektrības, tāpēc telefons palīdzēs sazināties ar apkārtējiem un nepieciešamības gadījumā izsaukt operatīvos dienestus.
Sagatavojiet kabatas lukturīšus un pārliecinieties, ka mājās ir baterijas radioaparātam, kas elektrības pārrāvumu laikā būs vienīgā iespēja uzzināt par notikušo un saņemt dienestu ieteikumus.
Daudzdzīvokļu māju iemītniekiem jāpārliecinās, ka uz balkoniem neatrodas lietas, kuras vējš var aizpūst, apdraudot garāmgājēju veselību. Priekšmeti, kurus nevar pārvietot iekštelpās, ir stingri jānostiprina.
Privātmāju un lauku iedzīvotājiem jāpārliecinās, ka pagalmā visas vieglākās lietas ir piesietas vai nostiprinātas. Automašīnas jānovieto vietās, kas neatrodas zem kokiem vai to tiešā tuvumā.
Savas veselības un dzīvības pasargāšanai:
- Vētras laikā iespēju robežās uzturieties telpās un pametiet tās tikai galējas nepieciešamības dēļ. Lūstoši koki, norauti reklāmas stendi un ēku konstrukcijas var apdraudēt dzīvību.
- Atrodoties ārpus telpām, izvairieties pārvietoties un uzturēties zem kokiem, reklāmas stendiem un celtniecības sastatnēm, kā arī neejiet pāri tiltiem.
- Aizveriet logus, durvis un bēniņu lūkas.
- Telpās neuzturieties tiešā logu tuvumā, jo lūstoši zari un vēja nesti priekšmeti var izsist loga rūtis.
- Ja bērniem nepieciešams doties ārpus mājas vētras laikā, viņus ieteicams pavadīt.
- Nelietojiet lietussargu, jo tas samazina redzamību, pastiprināti uztver vēja brāzmas un var savainot citus garāmgājējus.
- Neaizmirstiet par ugunsdrošību elektrības pārrāvumu gadījumā – pārvietošanās nolūkos izmantojiet lukturīti un neatstājiet degošu sveci bez uzraudzības.
- Atstājiet ieslēgtu radio vai televizoru, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par gaidāmo vētru un rīcību tās laikā.
Ja laikapstākļi radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, inženierkomunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti nekavējoties zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Tāpat uz šo numuru jāzvana, ja koks vai tā zari nogāzušies uz ietves vai braucamās daļas, radot bīstamību un prasot tūlītēju rīcību.
Savukārt gadījumos, kad nogāzies koks nerada bīstamību, pašvaldība aicina ziņot pa vienoto diennakts tālruni 1201 vai rakstot uz e-pastu 1201@riga.lv.
Ja koks nogāzies uz privātīpašumā esoša zemesgabala, pirms tā novākšanas obligāti jāveic nolūzušā koka fotofiksācija. Pēc tam par faktu jāinformē Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments. To iespējams izdarīt portālā www.eriga.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai", nosūtot aizpildītu veidlapu "Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us" uz e-pastu pad@riga.lv, vai brīvā formā rakstot iesniegumu uz adresi Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050. Tālrunis uzziņām: 1201.
Situācijās, kad koks vai liels zars nokritis daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā, sabiedriskās ēkas tuvumā vai konkrētās teritorijas pagalmā, iedzīvotājiem jāvēršas pie attiecīgās ēkas vai zemesgabala apsaimniekotāja.
Pēc tam īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāvēršas Pilsētas attīstības departamentā. Ja māju apsaimnieko "Rīgas namu pārvaldnieks", iedzīvotājiem ar pieteikumu jāvēršas pie namu apsaimniekotāja, jāzvana uz vienoto informatīvo tālruni 80008989 vai jāraksta uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.
Gadījumos, ja nav skaidrs, kas apsaimnieko teritoriju, kur atrodas bīstams vai nogāzies koks vai tā zari, iedzīvotāji var ziņot pa pašvaldības informatīvo tālruni 1201 vai e-pastā 1201@riga.lv. Par šādām situācijām var informēt arī Rīgas pašvaldības policiju, zvanot 110 vai 112.
Pēc bīstamības likvidēšanas zari jānovāc tās teritorijas īpašniekam vai apsaimniekotājam, kurā audzis koks. Mazos zarus drīkst ievietot biokonteineros, savukārt lielākie jānodod šķeldošanai vai jāutilizē citā veidā.
Pašvaldība norāda, ka iedzīvotāji paši drīkst novākt nolūzušus kokus uz ielām vai citās publiskās teritorijās, taču vispirms kritiski jāizvērtē, vai koka novākšana pašu spēkiem nebūs bīstama un vai nav labāk sagaidīt atbildīgos dienestus. Ja ir sarauti elektrības vadi, nokritušajam kokam stingri aizliegts tuvoties. Koksnes savākšana obligāti jāsaskaņo ar attiecīgās teritorijas īpašnieku.