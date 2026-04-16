Krievijas pretgaisa aizsardzība sabrūk. Tagad Ukrainas kara lidmašīnas var uzbrukt jaudīgāk
Nav pārsteigums, ka Ukrainas gaisa spēki nesen uzbruka Krievijas dronu noliktavai Doneckā. Pārsteidzoši ir tas, kā gaisa spēki uzbruka šai vietai. Un tās ir sliktas ziņas Krievijai.
Ukrainas gaisa spēki 14. aprīlī uzbruka Krievijas dronu noliktavai Doneckas lidostā Ukrainas austrumos, acīmredzot nodarot ievērojamus postījumus vietai un potenciāli apspiežot Krievijas dronu uzbrukumus, līdz jaunā ražošana varēs kompensēt visus dronus, ko krievi šajā triecienā zaudēja.
Tas, ka ukraiņi uzbruka Krievijas dronu noliktavai, nav pārsteigums. Ukrainas spēki bieži uzbrūk Krievijas droniem, pirms tie pat sasniedz frontes līniju. Pagājušajā mēnesī notika vismaz divi lieli reidi dronu noliktavām Doneckas lidostā.
Pārsteidzoši ir tas, kā ukraiņi mērķēja uz noliktavu tieši uz ziemeļrietumiem no Doneckas pilsētas, aptuveni 40 km attālumā no frontes līnijas. Saskaņā ar viena novērotāja teiktā, uzbrukumā tika izmantotas gan "SCALP-EG" spārnotās raķetes, gan GBU-39 planējošās bumbas.
1300 kg smagā Francijā ražotā "SCALP-EG", ko palaida Ukrainas gaisa spēku nelielā bijušo padomju "Sukhoi" "Su-24" bumbvedēju flote, darbojas simtiem kilometru attālumā, izmantojot inerciālo un satelītu vadību. Ar raķetēm bruņotam "Su-24" nav īpaši grūti droši trāpīt Doneckas lidostā no palaišanas punkta Ukrainas kontrolētajā gaisa telpā, pat ja "Su-24" lido zemu, lai izvairītos no atklāšanas.
130 kg smagā amerikāņu ražojuma "GBU-39" ir cita lieta. Ar satelītu vadāmā bumba ar saviem izbīdāmajiem spārniem var nolidot vairāk nekā 100 km, taču tikai tad, ja tā tiek nomesta no liela augstuma. No zema augstuma bumbas diapazons var būt tikai aptuveni 40 km.
Tas, ka Ukrainas gaisa spēki uzbruka Doneckas lidostai ar "GBU-39", nozīmē vienu no divām lietām. Vai nu lidmašīnas, kas pacēlās augstu un ātri, virzoties uz lidostu, vai arī tās lidoja zemu un pietuvojās.
Abas iespējas norāda uz nopietnu problēmu Krievijas pretgaisa aizsardzībai austrumos. Lidmašīnai, kas lido lielā augstumā, vajadzētu būt vieglam mērķim ienaidnieka pretgaisa aizsardzībai. Tāpat lidmašīnai, kas lido zemu tieši virs ienaidnieka kontrolētās teritorijas, vajadzētu būt vieglam mērķim.
Ukrainas un amerikāņu partneri ir modificējuši Ukrainas gaisa spēku padomju ražotos "Sukhoi" "Su-27" un "Mikojan" "MiG-29" iznīcinātājus, lai tie varētu pārvadāt "GBU-39". Arī gaisa spēku bijušie Eiropas "Lockheed Martin" "F-16" iznīcinātāji ir saderīgi ar šīm ļoti precīzajām bumbām.
Degradēta pretgaisa aizsardzība
Tas, ka krievi nespēja apturēt Ukrainas lidmašīnas no GBU-39 raķešu raidīšnas uz mērķi 40 km attālumā Krievijas kontrolētajā teritorijā, uzsver, cik smagi Ukrainas spēki pēdējos mēnešos ir degradējuši Krievijas pretgaisa aizsardzību.
Sistemātiski uzbrūkot Krievijas radariem, zeme-gaiss raķešu baterijām un mobilajām pretgaisa aizsardzības sistēmām visā Krievijas 50 mēnešus ilgā plašā kara pret Ukrainu 1200 km garajā frontes līnijā, Ukrainas spēki "sagrauj slāņoto aizsardzības arhitektūru, no kuras ir atkarīga Krievijas integrētās pretgaisa aizsardzības doktrīnas darbība", teikts padziļinātā "Tochnyi.info" izmeklēšanā.
Uzbrukumi Krievijas pretgaisa aizsardzībai
Uzbrukumi Krievijas pretgaisa aizsardzībai — vismaz 492 no tiem laikā no jūnija līdz marta sākumam — ir daļa no rūpīgi izstrādāta plāna. Pareizās pretgaisa aizsardzības iznīcināšana ātrāk, nekā krievi var tās aizstāt, veicina "triecienus kritiskākiem mērķiem dziļi Krievijas teritorijā", skaidroja "Tochnyi.info".
14. aprīļa reids Doneckas lidostā ir tikai viena no operācijām, ko veicina plašāka Ukrainas kampaņa, kas vērsta pret Krievijas pretgaisa aizsardzību. Krievi kļūst arvien neaizsargātāki pret arvien dziļākiem Ukrainas gaisa, raķešu un bezpilota lidaparātu triecieniem, jo viņi zaudē pretgaisa aizsardzības sistēmas ātrāk, nekā spēj tās aizstāt.
Viens no Ukrainas dziļo triecienu kampaņas mērķiem ir apspiest Krievijas pašas īstenoto dziļo triecienu kampaņu, kas vērsta pret Ukrainas pilsētām. Ir pierādījumi, ka Ukrainas centieni darbojas.
Vēl tikai pirms deviņiem mēnešiem Krievija katru nedēļu Ukrainas pilsētās raidīja pat 2000 "Shahed" vienvirziena uzbrukuma dronus. Pretgaisa aizsardzība notrieca 90% dronu, bet tie 10%, kas tika cauri, nodarīja smagus postījumus.
Un šķietami nekas nebija redzams. Tendences līnija norādīja uz to, ka Krievija potenciāli saražotu 7000 "Shahed" dronu nedēļā — tādu dronu daudzumu, kas varētu pārspēt Ukrainas aizsardzību.
Bet tad, daudziem ārējiem novērotājiem to nepamanot, kaut kas mainījās. Saskaņā ar vienu analīzi, pēdējos mēnešos "Shahed" uzbrukumu temps ir apstājies.
Jā, krievi joprojām bombardē Ukrainas pilsētas ar 1500 vai vairāk "Shahed" droniem nedēļā. Taču vairs nav manāmas tendences uz lielāku "Shahed" uzbrukumu skaitu. Iespējams, tāpēc, ka ukraiņi uzspridzina vairāk Krievijas dronu uz zemes.