VIDEO: Ukrainas dienesti netālu no Maskavas likvidējuši jau ceturto augsta ranga krievu virsnieku
Sprādziens Balašihā varētu būt ceturtais veiksmīgais atentāta mēģinājums pret Krievijas virsnieku Krievijas aizmugurē. Krievijas mediji ziņo, ka BMW sprādzienā bojāgājušais ir ģenerālleitnants.
Automašīnas sprādziens Balašihā, iespējams, ir ceturtais veiksmīgais atentāta mēģinājums pret Krievijas ģenerālleitnantu Krievijas teritorijā kopš kara sākuma. Vairāki Krievijas "Telegram" kanāli ziņoja, ka bojāgājušajam 62 gadus vecajam BMW X3 vadītājam bija ģenerālleitnanta pakāpe. Viņa vārds vēl nav oficiāli publiskots.
Sprādziens notika otrdienas rītā Balašihas apgabalā, kur dzīvo Krievijas militārpersonas. Tas atrodas tikai aptuveni 350 metru attālumā no vietas, kur aprīlī tika uzspridzināta Ģenerālštāba priekšnieka vietnieka Jaroslava Moskaļika automašīna.
Saskaņā ar Krievijas mediju sniegto informāciju, pie automašīnas šasijas bija piestiprināta improvizēts spridzeklis ar trotila jaudu līdz 500 gramiem, vai arī tas varēja atrasties netālu novietotā automašīnā.
CIT dibinātājs Ruslans Ļevjevs videoierakstā izteica pieņēmumu, ka vainīgais, iespējams, gaidījis, līdz upura automašīna atradīsies vienā līmenī ar bumbu, un pēc tam attālināti detonējis ierīci. Ja mirušā identitāte tiks apstiprināta, tas būs vēl viens trieciens Krievijas izlūkdienestiem.
Pēc iepriekšējiem slepkavības mēģinājumiem FDD paziņoja par pastiprinātu drošību augsta ranga militārpersonām, taču jaunākais sprādziens notika būtībā tajā pašā apgabalā. Iepriekš Krievijā tika nogalināti ģenerālleitnanti Igors Kirilovs, Jaroslavs Moskaļiks un Fanils Sarvarovs. Turklāt Maskavā tika veikts slepkavības mēģinājums pret GRU vadītāja vietnieku Vladimiru Aleksejevu, taču viņš izdzīvoja.
Pat pastiprinātie drošības pasākumi nespēj aizsargāt Krievijas militāro vadību tās aizmugurē. Balašiha, kur dzīvo daudz drošības un militārpersonu, atkal ir kļuvusi par mērķtiecīgas spridzināšanas vietu, kuras mērķis bija augsta ranga virsnieks.