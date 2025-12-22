Pasaulē
Šodien 09:58
VIDEO: Maskavā likvidēts Krievijas ģenerālštāba pārvaldes priekšnieks
Maskavā pirmdien, uzspridzinot automobili, nogalināts Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba operatīvās apmācības pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs, paziņoja Krievijas Izmeklēšanas komiteja.
Sprāgstierīce bijusi novietota zem automašīnas "Kia Sorento" apakšdaļas. Tā eksplodēja, kad automobilis bija nobraucis dažus metrus.
56 gadus vecais Sarvarovs sprādzienā tika smagi ievainots. Viņš tika nogādāts slimnīcā, kur nomira.
Krievijas Izmeklēšanas komitejas paziņojumā norādīts, ka izmeklētāji strādā ar dažādām notikušā versijām, un viena no tām ir versija, ka Sarvarova nogalināšanu organizējuši Ukrainas speciālie dienesti.
Maskavā pirmdien, uzspridzinot automobili, nogalināts Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba operatīvās apmācības pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs.
Sprādziens sabojājis arī blakus esošās automašīnas.
Sarvarovs piedalījies kaujas operācijās Čečenijā, kā arī dienējis Krievijas karaspēka kontingentā Sīrijā.