Maskavā veikts atentāts pret Krievijas Aizsardzības ministrijas ģenerālleitnantu Vladimiru Aleksejevu
Maskavā dzīvojamā mājā kāds vīrietis vairākas reizes sašāvis Krievijas Aizsardzības ministrijas ģenerālleitnantu Vladimiru Aleksejevu; viņš nogādāts slimnīcā. Par to paziņoja Krievijas Izmeklēšanas komiteja.
Saskaņā ar Izmeklēšanas komitejas datiem 6. februārī "nenoskaidrota persona izdarīja vairākus šāvienus pret vīrieti un aizbēga no notikuma vietas". Ģenerālis hospitalizēts vienā no Maskavas slimnīcām, par viņa veselības stāvokli oficiāla informācija netiek sniegta, vēsta "Meduza".
RT avots tiesībsargājošajās iestādēs ziņo, ka ģenerālis atrodas smagā stāvoklī. Drošības struktūrām pietuvinātie "Telegram" kanāli "Mash" un "Baza" apgalvo, ka ģenerālim šauts mugurā.
Uzsākts kriminālprocess pēc pantiem par slepkavības mēģinājumu un nelikumīgu šaujamieroču apriti.
Vladimirs Aleksejevs ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (bijušās GRU) priekšnieka pirmais vietnieks.
Vladimirs Aleksejevs, dzimis Vinnicas apgabalā, kopš 2011. gada ieņem GRU priekšnieka pirmā vietnieka amatu. Mediji viņu dēvējuši par vienu no galvenajiem visu Krievijas "brīvprātīgo" formējumu kuratoriem, kas piedalās karā Ukrainā.
2023. gada jūnijā Aleksejevs kopā ar Krievijas aizsardzības ministra vietnieku Junusbeku Jevkurovu piedalījās sarunās ar algotņu grupējuma "Vagner" dibinātāju Jevgeņiju Prigožinu algotņu sacelšanās laikā.
2016. gada decembrī ASV noteica sankcijas pret Aleksejevu saistībā ar kiberuzbrukumiem, kuru mērķis bija ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanu gaitu.
2019. gadā GRU priekšnieka vietnieks nonāca arī Eiropas Savienības sankciju sarakstā saistībā ar Skripaļu saindēšanu Solsberijā.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) uzskata, ka Aleksejevs ir atbildīgs arī par "sākotnējo datu sagatavošanas organizēšanu raķešu un aviācijas triecieniem Ukrainas teritorijā" un par "Krievijas klātbūtnes legalizēšanu okupētajās teritorijās, organizējot tā dēvētos referendumus".