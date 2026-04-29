Habarovskas apgabalā noticis atentāts pret Krievijas ģenerāli, kas saistīts ar kara noziegumiem Bučā
28. aprīlī Krievijas Habarovskas apgabala militārajā garnizonā noticis sprādziens. Atentāts bija vērsts pret ģenerālmajoru Azatbeku Omurbekovu, komandieri, kas saistīts ar kara noziegumiem Bučā Krievijas iebrukuma Ukrainā sākumposmā.
Saskaņā ar "InformNapalm" 29. aprīļa sniegto informāciju, incidents noticis Kņazes-Volkonskes ciematā. Omurbekovs 2022. gadā komandēja Krievijas 64. atsevišķo motorizēto strēlnieku brigādi un tika apsūdzēts pavēļu izdošanā Bučas okupācijas laikā Kijivas apgabalā.
Sākotnējie ziņojumi liecina, ka sprādzienbīstama ierīce detonējusi dzīvojamās ēkas kāpņu telpā esošajā pastkastītē. Sprādzienā gājis bojā pulkvežleitnants Kuzmenko, kurš identificēts kā mācību sakaru bataljona komandieris, bet vairāki citi ievainoti. Omurbekova stāvoklis joprojām nav zināms.
Saskaņā ar avota sniegto informāciju, Krievijas varas iestādes slēpj info par incidentu.
"InformNapalm" atzīmēja, ka Omurbekovs tika identificēts jau 2022. gada aprīlī un pēc tam vairākas valstis noteica viņam sankcijas. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlāk piešķīra viņam "Krievijas varoņa" titulu. Ģenerālmajora pakāpi Omurbekovs saņēma 2025. gada jūnijā.
Saistītā notikumā 2025. gada decembrī automašīnas bumbas sprādzienā Maskavas dienvidos tika nogalināta augsta ranga Krievijas militārpersona, ziņoja Krievijas Izmeklēšanas komiteja.
Sprādziens notika Jaseņevajas ielā neilgi pēc tam, kad virsnieks iekāpa savā personīgajā "Kia Sorento" un sāka braukt.
Sākotnējie ziņojumi liecināja, ka virsnieks guvis vairākus šrapneļa ievainojumus un lūzumus, un viņa stāvoklis ir kritisks. Varas iestādes vēlāk apstiprināja, ka cietušais, ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs, no gūtajām brūcēm miris.
Izmeklētāji paziņoja, ka sprādzienbīstamā ierīce bija novietota zem automašīnas un detonējusi, transportlīdzeklim pārvietojoties.
Krievijas Izmeklēšanas komiteja apstiprināja viņa nāvi un paziņoja, ka saistībā ar sprādzienu ir ierosināta krimināllieta, lai gan precīzas apsūdzības netika atklātas.