Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Ķīpsalā 2026
Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsalā, šodien un rīt norisināsies starptautiskā suņu un kaķu izstāde "Latvijas uzvarētājs 2026", informēja starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrībā ...
Kādi skaistuļi! Izstāžu centrā Ķīpsalā norisinās starptautiskā suņu un kaķu izstāde. FOTO
Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsalā, šodien un rīt norisināsies starptautiskā suņu un kaķu izstāde "Latvijas uzvarētājs 2026", informēja starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrībā "BT 1".
Kopumā Ķīpsalā apmeklētāji varēs satikt vairāk nekā 270 suņu šķirņu pārstāvjus un 24 kaķu šķirnes dažādos krāsojumos.
Izstādes apmeklētāji varēs vērot paraugdemonstrējumus, šķirņu prezentācijas, cirka priekšnesumus un iepazīt retas suņu un kaķu šķirnes no dažādām pasaules valstīm, tostarp likoju jeb "vilka kaķi", Turcijas nacionālo suni un vienu no senākajiem kamanu suņiem pasaulē.
Vienlaikus izstādē dzīvnieku īpašnieki varēs iegādāties nepieciešamās preces, tostarp barību, gardumus, aksesuārus, rotaļlietas un kopšanas līdzekļus, kā arī saņemt ekspertu konsultācijas par uzturu, audzināšanu un aprīkojumu.
"Latvijas uzvarētāju 2026" organizē Latvijas Kinoloģiskā federācija un Latvijas felinoloģiskā asociācija "Felimurs".