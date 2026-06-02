Zelenskis par Krievijas agresijas sekām: "Masīvs uzbrukums un pilnīgi atklāts Krievijas paziņojums..."
Pēc Krievijas 2. jūnija uzbrukuma Ukrainai Kijivā un Dnipro ir bojāgājušie un desmitiem ievainoto, turpinās glābšanas darbi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nācis klajā ar paziņojumu par nakts uzbrukuma sekām.
Zelenskis informēja par plašajām sekām, ko izraisīja Krievijas nakts kombinētais uzbrukums Ukrainas pilsētām un apdzīvotajām vietām. Pēc prezidenta teiktā, seku likvidēšanā iesaistīti vairāk nekā 500 Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienesta darbinieku.
Kijivā bojāti desmitiem dzīvojamo ēku un civilās infrastruktūras objektu. Zināms par četriem bojāgājušajiem. Galvaspilsētas slimnīcās ārstējas 38 cietušie, kuriem tiek sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība.
Dnipro turpinās meklēšanas un glābšanas operācija pie sagrautas četrstāvu dzīvojamās ēkas. Daļa ēkas ir faktiski pilnībā iznīcināta. Apstiprināta deviņu cilvēku bojāeja, tostarp viens bērns, vēl 35 cilvēki ir ievainoti, bet sešu cilvēku liktenis joprojām nav zināms.
Triecieni tika veikti pa enerģētikas un kritiskās infrastruktūras objektiem Harkivas apgabalā un Harkivā. Krievija uzbruka arī Kijivas, Mikolajivas, Zaporižjas, Poltavas, Sumu, Čerņihivas un Hmeļnickas apgabaliem.
Naktī uz 2. jūniju agresorvalsts izmantoja 656 trieciendronus un 73 dažādu tipu raķetes, tostarp ballistiskās, spārnotās un pretkuģu raķetes.
Zelenskis uzsvēra, ka šādi uzbrukumi apliecina nepieciešamību stiprināt Ukrainas aizsardzību, kā arī turpināt starptautisko partneru atbalstu, īpaši piegādājot raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot".
"Masīvs uzbrukums un pilnīgi atklāts Krievijas paziņojums: ja Ukraina netiks aizsargāta pret ballistisko un citu raķešu triecieniem, šie uzbrukumi turpināsies. Eiropai ir nepieciešama sava pretraķešu aizsardzības sistēma, lai šo karu beidzot varētu izbeigt. Tāpat obligāti nepieciešama ASV palīdzība "Patriot" sistēmu raķešu piegādēs. Mēs paļaujamies uz partneru atbalstu un efektīvu reakciju uz šodienas uzbrukumu," paziņoja Zelenskis.
Jau ziņots, ka Krievija naktī uz 2. jūniju uzbruka Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 602 dronus un 40 raķetes, teikts paziņojumā.
Uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret Kijivu, Dņipro, Harkivu, Zaporižju un Poltavas apgabalu.
Krievija raidīja pret Ukrainu astoņas pretkuģu raķetes "Cirkon", 33 ballistiskās raķetes "Iskander M", 27 spārnotās raķetes H-101 un piecas raķetes "Kalibr".
Pret Ukrainu tika raidīti arī 656 "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droni, kā arī droni imitatori.