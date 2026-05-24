Krievija veikusi masīvu triecienu Kijivai un tās apgabalam, tostarp ar starpkontinentālo ballistisko raķeti "Orešņik"
Ukrainas mediji ziņo, ka Krievija, visticamāk, Kijivas apgabala Bilacerkvā izmantojusi starpkontinentālo ballistisko raķeti "Orešņik".
Šī sistēma paredz līdz sešu atsevišķu kaujas galviņu izlaišanu hiperskaņas ātrumā, kas pēc tam krīt un neatkarīgi trāpa dažādiem mērķiem.
Pilsētas iedzīvotāji ziņo par skaļu, "neparastu" sprādzienu, kam sekojuši vairāki "mazāki" sprādzieni. Viņi to raksturoja kā metāla škaņu, kas izkliedējies gaisā.
Tas notika balistiskās raķetes uzbrukuma laikā Kijivai. Krievija uz Ukrainas galvaspilsētu izšāva vismaz 16 raķetes, ziņo kanāls SK.
"Orešņik" tika izmantots pret Ukrainu jau divas reizes: 2024. gada 21. novembrī raķete trāpīja Dnipras pilsētā. 2026. gada 9. janvārī "Orešņik" trāpīja Ļvivas apgabala infrastruktūrai kā daļa no plašāka Krievijas uzbrukuma, kurā bija ietvertas arī 13 citas balistiskās raķetes, 22 spārnotās raķetes un 242 droni.
Iepriekš prezidents Volodimirs Zelenskis ziņoja, ka Ukrainas izlūkdienesti, atsaucoties uz ASV un Eiropas partneru sniegtajiem datiem, informēja viņu, ka Krievija gatavojas kombinētam uzbrukumam Ukrainai, tostarp trešajai operacionālajai "Orešņik" izmantošanai, kur Kijiva varētu būt viens no mērķiem.
Záběry z dopadu rakety středního doletu ORESNIK na kyjevskou oblast. Monitorovací kanály hlásí dopad na Bílou Cerkev. Podle stacionárních kamer byl dopad v 00:16 h místního času. pic.twitter.com/GbpjKaGumY— Jiri Jicha (@jirik957) May 23, 2026
Masīvais uzbrukums Kijivai
Krievi naktī uz 24. maiju pakļāva Kijivu ballistisko raķešu un dronu apšaudei, un saskaņā ar sākotnējām ziņām kāda sieviete ir nogalināta, bet 44 cilvēki guvuši ievainojumus, tostarp 15 gadus vecs zēns, ziņo Ukrainas Gaisa spēki un galvaspilsētas amatpersonas. Uzbrukums ilga gandrīz 5 stundas, un tā sekas tika reģistrētas praktiski visos pilsētas rajonos – vairāk nekā 40 vietās. Trīs ievainotie ir kritiskā stāvoklī.
Pilsētnieki ziņo, ka dzirdējuši vismaz desmit spēcīgus sprādzienus, un fiksēti daudzi trāpījumi dzīvojamajām ēkām.
The futility of Russia's war strategy on display this morning in Kyiv, with the targeting of our civilian population being the core goal of the collapsing Moscow regime.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) May 24, 2026
Cietušas dzīvojamās ēkas, kopmītnes, skolas, biroju centrs, noliktavas, autoservisa darbnīcas un garāžas. Daudzos rajonos izcēlušies ugunsgrēki.
Kijivas valsts administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko brīdinājis, ka iespējami jauni triecieni, un aicinājis pilsoņus nepamest patvertnes.
Kamēr veseliem Krievijas reģioniem draud bankrots, Maskava piecu stundu ilgajā raķešu uzbrukumā Kijivas civiliedzīvotājiem iztērēja aptuveni 1,2 miljardus dolāru.
Overnight, Russians sent missiles and drones onto the civilian population of Ukraine's capital city, targeting residential buildings and shopping areas.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) May 24, 2026
The attack lasted for almost 5 hours, and its consequences were recorded in virtually all districts of the city – at more than…
"Bastion" izvietojums un samazinātais brīdinājuma laiks
Krievija pārvietojusi vienu piekrastes raķešu kompleksu "Bastion" — ar četriem palaidējiem — Kurskas apgabalā pie robežas ar Ukrainas Sumu un Černihivas apgabaliem, ziņo kanāls "Yeradar".
Šī izvietošana ļauj veikt triecienus Ukrainas teritorijā ar "Oniks" un "Cirkon" raķetēm no ziemeļu virziena, kas samazina raķešu lidojuma laiku līdz Kijivai no divām līdz trim minūtēm uz dažām sekundēm.