Krievija veikusi masīvu triecienu Kijivai un tās apgabalam, tostarp ar starpkontinentālo ballistisko raķeti "Orešņik"

Ukrainas mediji ziņo, ka Krievija, visticamāk, Kijivas apgabala Bilacerkvā izmantojusi starpkontinentālo ballistisko raķeti "Orešņik".

Šī sistēma paredz līdz sešu atsevišķu kaujas galviņu izlaišanu hiperskaņas ātrumā, kas pēc tam krīt un neatkarīgi trāpa dažādiem mērķiem.

Pilsētas iedzīvotāji ziņo par skaļu, "neparastu" sprādzienu, kam sekojuši vairāki "mazāki" sprādzieni. Viņi to raksturoja kā metāla škaņu, kas izkliedējies gaisā.

Okupanti, visticamāk, Kijivas apgabalā izmantojusi starpkontinentālo ballistisko raķeti "Orešņik".

Tas notika balistiskās raķetes uzbrukuma laikā Kijivai. Krievija uz Ukrainas galvaspilsētu izšāva vismaz 16 raķetes, ziņo  kanāls SK.

"Orešņik" tika izmantots pret Ukrainu jau divas reizes: 2024. gada 21. novembrī raķete trāpīja Dnipras pilsētā. 2026. gada 9. janvārī "Orešņik" trāpīja Ļvivas apgabala infrastruktūrai kā daļa no plašāka Krievijas uzbrukuma, kurā bija  ietvertas arī 13 citas balistiskās raķetes, 22 spārnotās raķetes un 242 droni.

Iepriekš prezidents Volodimirs Zelenskis ziņoja, ka Ukrainas izlūkdienesti, atsaucoties uz ASV un Eiropas partneru sniegtajiem datiem, informēja viņu, ka Krievija gatavojas kombinētam uzbrukumam Ukrainai, tostarp trešajai operacionālajai "Orešņik" izmantošanai, kur Kijiva varētu būt viens no mērķiem.

Masīvais uzbrukums Kijivai

Krievi naktī uz 24. maiju pakļāva Kijivu ballistisko raķešu un dronu apšaudei, un saskaņā ar sākotnējām ziņām kāda sieviete ir nogalināta, bet 44 cilvēki guvuši ievainojumus, tostarp 15 gadus vecs zēns, ziņo Ukrainas Gaisa spēki un galvaspilsētas amatpersonas. Uzbrukums ilga gandrīz 5 stundas, un tā sekas tika reģistrētas praktiski visos pilsētas rajonos – vairāk nekā 40 vietās. Trīs ievainotie ir kritiskā stāvoklī.

Pilsētnieki ziņo, ka dzirdējuši vismaz desmit spēcīgus sprādzienus, un fiksēti daudzi trāpījumi dzīvojamajām ēkām.

Cietušas dzīvojamās ēkas, kopmītnes, skolas, biroju centrs, noliktavas, autoservisa darbnīcas un garāžas. Daudzos rajonos izcēlušies ugunsgrēki.

Kijivas valsts administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko brīdinājis, ka iespējami jauni triecieni, un aicinājis pilsoņus nepamest patvertnes.

Kamēr veseliem Krievijas reģioniem draud bankrots, Maskava piecu stundu ilgajā raķešu uzbrukumā Kijivas civiliedzīvotājiem iztērēja aptuveni 1,2 miljardus dolāru.

"Bastion" izvietojums un samazinātais brīdinājuma laiks

Krievija pārvietojusi vienu piekrastes raķešu kompleksu "Bastion" — ar četriem palaidējiem — Kurskas apgabalā pie robežas ar Ukrainas Sumu un Černihivas apgabaliem, ziņo kanāls "Yeradar".

Šī izvietošana ļauj veikt triecienus Ukrainas teritorijā ar "Oniks" un "Cirkon" raķetēm no ziemeļu virziena, kas samazina raķešu lidojuma laiku līdz Kijivai no divām līdz trim minūtēm uz dažām sekundēm.

