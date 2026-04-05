Zelenskis atzīst, ka ilgstošs karš ar Irānu radīs problēmas ar "Patriot" raķešu piegādēm
Ilgstošs ASV un Izraēlas karš pret Irānu varētu vēl vairāk mazināt Vašingtonas atbalstu Ukrainai, jo Vašingtonas globālās prioritātes mainās un Kijiva gatavojas tam, ka varētu sarukt kritiski nepieciešamo raķešu piegādes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", intervijā aģentūrai "Associated Press" atzina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainai ļoti nepieciešamas vairāk ASV ražoto pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot", lai notriektu Krievijas ballistiskās raķetes, sacīja Zelenskis.
"Mums ir jāatzīst, ka mēs šodien neesam prioritāte," teica Ukrainas prezidents. "Tāpēc es baidos, ka ilga kara [ar Irānu] gadījumā atbalsts mums būs mazāks," piebilda Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Ukrainai joprojām nav efektīvas alternatīvas sistēmām "Patriot".
Šīs raķetes nekad nav piegādātas pietiekamā daudzumā, teica Zelenskis, atzīstot - ja Irānas karš drīzumā nebeigsies, "pakete, kas mums nav pārāk liela, manuprāt, ar katru dienu kļūs arvien mazāka".
"Tāpēc mēs, protams, esam nobažījušies," sacīja Ukrainas prezidents.
Tikmēr šodien tiek ziņots, ka Ukrainas dronu uzbrukumi svētdien izraisījuši ugunsgrēkus naftas nozares objektos Krievijas Ņižņijnovgorodas un Ļeņingradas apgabalos, vēsta Ukrainas plašsaziņas līdzekļi.
Ņižņijnovgorodas apgabala Kstovā aizdegusies uzņēmuma "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīca, kuras produkcija ir svarīga Maskavas apgabala apgādē.
Kstovā Ukrainas droni arī nodarījuši postījumus termoelektrostacijai. Apkārtnē ir traucēta elektroapgāde.
Savukārt Ļeņingradas apgabalā pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies naftas vads Primorskas ostas apkārtnē.