ASV varētu paplašināt kodolieroču klātbūtni Eiropā
ASV apsver iespēju izvietot kodolieročus vēl citās Eiropas NATO dalībvalstīs, otrdien ziņo laikraksts "Financial Times".
ASV amatpersonas paudušas gatavību izvietot kodolieročus nestspējīgus bumbvedējus vēl citās valstīs, papildus esošajām sešām valstīm, kurās tādi jau atrodas, ziņo "Financial Times", atsaucoties uz trim avotiem, kas ir informēti par šīm diskusijām. Šobrīd šādi bumbvedēji izvietoti Beļģijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā.
Tas nozīmētu, ka Eiropā palielinātos to valstu skaits, kurās atrastos ASV divkāršas lietojamības lidaparāti, kas spēj veikt kodoluzbrukumus, norāda laikraksts. Vienlaikus "Financial Times" uzsver, ka vienošanās par ASV kodolieroču izvietošanas paplašināšanu nav gaidāma tuvākajā laikā.
NATO austrumu flanga valstis, tostarp Polija un vairākas Baltijas valstis, ir ieinteresētas uzņemt šādas amerikāņu lidmašīnas, ziņo laikraksts, piebilstot, ka diskusijas notiek NATO kanālos.
ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbijs iepriekš publiski paziņoja, ka ASV turpinās izmantot savus kodolieročus, lai aizsargātu NATO dalībvalstis, pat ja Eiropas sabiedrotie uzņemas vadību konvencionālo spēku jomā.
ASV prezidents Donalds Tramps un daudzi viņa padomnieki ir kritizējuši Eiropas sabiedrotos par to, ka tie nepietiekami finansē savus bruņotos spēkus un pārāk daudz paļaujas uz ASV konvencionālās aizsardzības jomā.