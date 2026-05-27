Z blogeris skaidro, kāpēc Krievijas draudi uzbrukt Kijivai beigsies slikti
Krievu Z blogeris Maksims Kalašņikovs ir pārliecināts, ka Kremļa plāni uzbrukt "lēmumu pieņemšanas centriem" Kijivā tikai pasliktinās Krievijas pozīcijas karā.
Krievijas armija, visticamāk, nespēs īstenot savus draudus par "sistemātiskiem" triecieniem pret "lēmumu pieņemšanas centriem" Kijivā. Tai trūkst spēku, lai to izdarītu. Šo paziņojumu savā blogā sniedza pazīstamais krievu Z blogeris un "dusmīgais patriots" Maksims Kalašņikovs.
Viņš uzskata, ka ar "Shahed" droniem un ierobežotu raķešu skaitu Krievija nespēs nodarīt nopietnu kaitējumu Kijivai. Tomēr šādi uzbrukumi tik ļoti saniknotu Ukrainu, ka tā atriebtos ar ļoti sāpīgiem triecieniem Krievijai.
"Es neredzu, ka tiktu gatavota kāda liela gaisa kampaņa ar pilotējamu aviāciju. Bez tās tā būs tikai šaušana... Un atbildē no Ukrainas šurp lidos droni. Viņi arī zina, kā izgatavot dronus. Drīz viņiem vajadzētu būt arī raķetēm. Viņi ir izkliedējuši savu ražošanu, pārvietojuši to pazemē... Cīnīties ar milzīgu, sarežģītu tīklu ir ļoti grūti. Un Lavrovs var teikt, ko vien vēlas. Šāds notikumu pavērsiens varētu vienkārši novest pie kara ieilgšanas, un tā izmaksas mums pieaugs... Mēs sevi pakļausim nevienlīdzībai un to, ka deklarētā stratēģija pārvērtīsies par šovu, bet pēc tam par apmulsumu. Pie sabrukuma – sauksim lietas īstajos vārdos," paziņoja Kalašņikovs.
"Triecieni būs vērsti gan pret lēmumu pieņemšanas centriem, gan komandpunktiem (..). Mēs brīdinām ārvalstu pilsoņus, tajā skaitā diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju personālu, atstāt pilsētu, cik ātri vien iespējams," teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.