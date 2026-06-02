VIDEO: Ukrainas karavīri ar modernām tehnoloģijām attīra Harkivas apgabala Novoplatonivku no okupantiem
Ukrainas Bruņoto spēku 115. atsevišķās mehānizētās brigādes karavīri Novoplatonivkas ciema attīrīšanā no Krievijas okupantiem izmantojuši bruņotu sauszemes robotizēto kompleksu.
Ukrainas karavīri veiksmīgi attīrījuši Harkivas apgabala Novoplatonivkas ciemu, kurā bija iekļuvuši Krievijas okupācijas spēki. Pašlaik apdzīvotā vieta pilnībā atrodas Ukrainas Aizsardzības spēku kontrolē, savā "Facebook" kontā paziņojusi Ukrainas Bruņoto spēku 115. atsevišķā mehānizētā brigāde.
Iepriekš Krievijas propaganda apgalvoja, ka Krievijas armija esot pilnībā ieņēmusi Novoplatonivku Borovas rajonā Harkivas apgabalā, taču šī informācija izrādījās kārtējais dezinformācijas piemērs.
115. brigādes trieciena un izlūkošanas grupa attīrīja ciemu no Krievijas karavīriem, kuriem bija izdevies tajā iekļūt. Īpašu uzmanību piesaista fakts, ka operācijā tika izmantots bruņots sauszemes robotizētais komplekss (SRK).
Pirms operācijas robotizētā sistēma tika izmēģināta poligonā, bet kaujas laikā tā nodrošināja uguns atbalstu Ukrainas karavīriem ciema attīrīšanas laikā. Tas ļāva veiksmīgi izpildīt uzdevumu un atjaunot kontroli pār apdzīvoto vietu.
Novoplatonivka atrodas Kupjanskas frontes virzienā. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņoja, ka 1. jūnijā šajā frontes sektorā Krievijas okupācijas spēki četras reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām, taču visi uzbrukumi tika atvairīti.
Kaujas norisinājās arī Kupjanska-Vuzlovas apkārtnē.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 2. jūnija rītam sasnieguši 1 366 910 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1440 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 969 tankus, 24 666 bruņutransportierus, 43 112 lielgabalus un mīnmetējus, 1821 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 1400 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1542 sauszemes bezpilota sistēmas, 323 762 bezpilota lidaparātus, 4687 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 102 138 automobiļus un autocisternas, kā arī 4241 specializētās tehnikas vienību.