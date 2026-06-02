Sajūti dzīvi spilgtāk ar “Jauns OK!” jaunāko numuru!
Pavasaris vienmēr atnāk ar sajūtu, ka dzīve mazliet sākas no jauna. Viss zied un plaukst, tāpēc arī savās mājās, attiecībās un ikdienā gribas vairāk gaismas, krāsu un dzīvības. Lai tevi iedvesmotu pārmaiņām, “Jauns OK!” jaunākajā numurā uzsvars īpaši likts uz cilvēkiem, kuri nepadodas un dodas uz priekšu par spīti šaubām, nogurumam un dzīves līkločiem.
Uz žurnāla vāka redzama īsta iedvesma - “Rietumu Bankas” vadītāja Jeļena Buraja. Viņa ir sieviete ar izcilu disciplīnu, spēcīgu loģisko domāšanu un ļoti skaistu dzīves izjūtu. Intervijā viņa runā par darbu, dabu, ceļojumiem, motocikliem, estētiku un spēju negaidīt īsto brīdi, lai dzīvotu. Dzīve nav jāatliek, un tieši to atgādina šī saruna.
Jaunākajā numurā arī žurnālistes Ievas Brokas saruna ar podkāsta “Generation Famous” veidotāju Lauru Saulīti. Viņa ir eleganta, sievišķīga un ārēji tik mierīga, bet vienlaikus pārsteidzoši dziļa un neatlaidīga. Sarunā viņa atklāj vairāk par attiecībām ar cilvēkiem sev apkārt, zaudējuma pieredzi un mīlestību pret dzīvi. Šī ir viena no tām intervijām, kuru gribas lasīt lēni un izbaudot. Savukārt Gatis Irbe jeb Gacho šoreiz runā pavisam citādi nekā pierasts. Atklāti un ļoti cilvēcīgi viņš stāsta par pusmūža krīzi, mentālo nogurumu, atkarībām, dzīves jēgu un mēģinājumiem atrast “tīru prātu” laikā, kad apkārt ir tik daudz trokšņa.
Psiholoģijas sadaļā šomēnes pievēršamies tēmām, par kurām sabiedrība joprojām mēdz spriest pārāk kategoriski. Rakstā par attiecībām ar jaunāku vīrieti psihoterapeite skaidro, kāpēc šādas attiecības patiesībā daudz pastāsta par sievietes brīvību, briedumu un spēju izvēlēties savu laimi, nevis vecuma starpību. Savukārt psihiatre Juta Jaudzema palīdz saprast, kas īsti ir tā sauktie laimes hormoni un kā mūsu pašsajūtu patiesībā ietekmē dopamīns, serotonīns, oksitocīns un ikdienas paradumi.
Skaistuma sadaļā – lielais pavasara SPF ceļvedis. Dermatoloģe Lauma Valeine skaidro populārākos mītus par saules aizsardzību, pigmentāciju un ādas novecošanos. Vai ar SPF pietiek tikai no rīta? Vai dekoratīvā kosmētika ar SPF tiešām pasargā ādu? Un kāpēc saules aizsardzība nepieciešama arī birojā vai automašīnā? Praktiski, moderni un bez liekas moralizēšanas.
Savukārt interjera lapās ienāk īsta vasaras sajūta ar idejām, kā padarīt terasi vai balkonu par īstu miera un estētikas oāzi. Dabīgi materiāli, tekstils, gaismas, zaļumi un pārdomāts zonējums palīdz ārtelpu pārvērst par vietu, kur gribas pavadīt katru silto vakaru.