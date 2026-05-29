Ukraina parāda, kas bija iekšā Krievijas raķetēs, ar kurām okupanti uzbruka Kijivai
Ukraina parādīja Eiropas vēstniekiem komponentes no Krievijas raķetēm un droniem, ar kuriem Krievija 24. maijā uzbruka Kijivai.
Eiropas valstīm tika demonstrētas ārvalstu detaļas no raķetēm "Cirkon", "Kaļibr", X-101 un droniem "Geraņ-2". Prezidenta biroja dati rāda, ka tajās bija daudz detaļu no Šveices, Vācijas, ASV, Lielbritānijas, Japānas, Ķīnas un citām valstīm, daļa ražota jau šogad. Prezidenta biroja vietnieks Pavels Palisa personīgi rādīja ES mikroshēmas.
Prezidenta pilnvarotais sankciju politikā Vladislavs Vlasjuks norādīja, ka partneriem jāfokusējas uz reālu detaļu piegāžu apturēšanu Krievijai. Tas būtiski ietekmēs Krievijas militārās ražošanas iespējas. Ukraina arī aicināja pastiprināt kontroli pār Baltkrievijas piekļuvi ārvalstu elektronikām.
Daļa komponentu Krievijas raķetēs, tostarp mikroshēmas un plates spārnotajām raķetēm un "Orešņik", tika ražota Minskas uzņēmumā "Integral". Atsevišķi vēstniekiem rādīja "Orešņik" plates, kas satur tikai Krievijas un Baltkrievijas komponentes no 2004.–2014. gada.
"Jūs zināt, ka Krievija apgalvo, ka ir gatava palaist vēl vairāk raķešu, lai trāpītu mērķiem Ukrainā, īpaši Kijivā. Visi redzēja rezultātus. Šeit nav runa par kaut kādiem, kā saka, "lēmumu pieņemšanas centriem", runa ir par civiliedzīvotājiem, par civiliedzīvotāju upuriem. Viņi nespēj veikt šādus uzbrukumus patstāvīgi, bez citu valstu palīdzības vai rūpnieciskās bāzes," uzsvēra Vlasjuks.
"Orešņnik" iekšpusē iepriekš tika atrastas elektroniskās lampas, vecas padomju mikroshēmas un analogus žiriskopus. Ekspertu vērtējumā navigācijas sistēmas komponentes tehniski līdzīgas tām, kas tika izmantotas padomju kosmonautikas sākumposmā. Veco padomju radio lampu un analogo instrumentu izmantošana padara vadības sistēmu imūnu pret mūsdienu elektronisko karadarbību.
Pēc Pentagona un militāro analītiķu aplēsēm "Orešņik" nav principiāli jauns izstrādājums, bet gan vecā padomju-krievu projekta RS-26 "Rubež" modifikācija.
"Orešņik" trieciens Bilacerkvai patiesībā bijis 30 reizes vājāks, nekā apgalvo Putins
"Orešņik" raķetes trieciens Bilacerkvai neapstiprināja mītu par Krievijas raķetes superdestruktīvo spēku. Trieciena vietas pārbaude parādīja, ka tās kinētiskā jauda bija ievērojami mazāka nekā Kremļa propagandā.
Autoritatīvais militārais portāls "Defense Express" raksta, ka "Orešņik" trieciens Bilacerkvā ir atspēkojis vēl vienu Krievijas propagandas mītu. Trieciena vietas apsekošana atklāja, ka uz virsmas nav konstatēts nekāds "superdestruktīvs" kinētiskais spēks. Putins iepriekš apgalvoja, ka "Orešņik" trieciena temperatūra it kā bijusi salīdzināma ar Saules virsmu, un ka kinētiskā enerģija rada jaunus ezerus un spēj caursist trīs līdz četrus stāvus dziļus nocietinājumus. PPatiesībā trieciens atstāja krāterus līdz 3 metru diametrā un līdz 2 metriem dziļumā. Ņemot vērā atšķirības starp augsni un nocietinājuma betonu, "Orešņik" kaujas galviņas faktiskā caursišanas jauda izrādījās aptuveni 25–30 reizes vājāka nekā apgalvots.
Kaujas galviņa darbojās kā standarta kaujas galviņas maketa versija, nedemonstrējot specializēta "bunkuru iznīcinātāja" spējas. Kā vēsta "Defense Express", pašas kaujas galviņas pēc trieciena fiziski nebija saglabājušās: trieciena enerģija izraisīja spēcīgu sadrumstalošanos un daļēju iztvaikošanu. Tāpēc pagaidām nav iespējams droši noteikt, vai tie bija Krievijas propagandas apgalvotie "volframa stieņi" vai kaujas galviņu maketi.