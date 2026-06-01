Liepājā atklāta laikmetīgās mākslas izstāde “Mierā!”
Izstāde Graudu ielas 36/38 skatlogos līdz 29. jūnijam piedāvā apcerīgu laikmetīgās mākslas skatījumu uz radošām miera veidošanas praksēm, noslēdzot trīs izstāžu ciklu, kas ievada Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu. Ekspozīcijā iekļauti Pētera Rubeža un Vitas Liepiņas darbi, kas aicina mākslu piedzīvot kā radošu patvērumu un iekšējā miera disciplīnu.
“Šī izstāde noslēdz trīs izstāžu ciklu, kas ievada Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu Liepājā. Pirmā izstāde notika 2024. gadā gājēju ielā, otrā – 2025. gadā Pētertirgū, un abas bija veltītas aktīvākai enerģijai cilvēkā, tāpēc noslēdzošo izstādi nolēmu veidot apcerīgāku, veltītu mieram un radošajām praksēm, kuras palīdz vairot un saglabāt iekšējo mieru šajā sociāli un politiski trauksmainajā laikā. Šīs pārdomas par mieru kā sava veida disciplīnu un, protams, vides konteksts, kurā šoreiz mākslas darbi tiek eksponēti, noteica mākslas darbu izvēli. Māksla mūsdienās bieži ir reakcija uz pasaulē notiekošo – kā aktīvs protests vai manifests. Pretēji tam šīs izstādes darbi ir kā radošs patvērums no apkārtējās realitātes, atklājot cilvēka iekšējo pasauli un radošās darbības terapeitisko dabu,” stāsta kuratore Ieva Rubeze.
Izstādei mākslinieks Pēteris Rubezis radījis jaundarbu “Dūmi Kāpās” (2026) – arhitektonisku instalāciju, kas atklāj vidi radošiem atklājumiem un aicina skatītāju raudzīties uz mākslu nevis kā izklaidi, bet kā iespēju nonākt saskaņā ar savām domām. Savukārt mākslinieces un mūziķes Vitas Liepiņas darbi “Bez darba rokas meklē nedarbus” (2025) un “Batika” (2024) balstīti tamborēšanas praksē, izmantojot tās ritmisko un ciklisko dabu kā līdzekli domu nomierināšanai.
Pēteris Rubezis (1994) ir mākslinieks, kura radošās darbības galvenā vide ir pilsētvide. Viņa lielformāta gleznojumi ir vērsti uz telpas estētisku un idejisku transformāciju. Mākslinieka darbi organiski iekļaujas pilsētas ikdienas ritmā — tie parasti nav ieslēgti galerijās vai muzejos, bet ir brīvi pieejami.
Vita Liepiņa (2000) ir mūziķe un māksliniece, kura savos mākslas darbos asprātīgi apvieno digitalos medijus un roku darbus. Grupas “Aston Kais” (iepriekš “Grupa Harijs”) dalībniece. “Grupas Harijs” video klipa “ДЕНЬГИ ll” autore.
Izstāde ir daļa no “CreArt Radošā Eiropa” starptautiskās mākslas akcijas, kuras laikā maija mēnesī arī citās Eiropas pilsētās norisinās dažādi laikmetīgās mākslas notikumi neierastās vietās. “CreArt” ir 13 Eiropas pilsētu sadarbības tīkls, kas jau 15 gadus atbalsta laikmetīgo mākslu un māksliniekus.
