Novadu ziņas
Šodien 17:13
Brocēnos atklāta Saldus novada tūrisma sezona
31. maijā Brocēnos norisinājās tūrisma spēle “Sāc vasaru Brocēnos”, kurā 15 komandas ar azartu iepazina vietējo tūrisma piedāvājumu. Pasākumu noslēdza apbalvošana ar balvām no Saldus TIKS centra un Mika Dukura koncerts.
Dienas laikā norisinājās tūrisma spēle “Sāc vasaru Brocēnos”, kurā savu veiksmi, zināšanas un azartu pārbaudīja 15 komandas. Saldus novada pašvaldība ziņo, ka pasākumā bija daudz aktīvu un ieinteresētu dalībnieku, kas iepazina Brocēnu tūrisma piedāvājumu.
Pašvaldība īpašu paldies saka visiem tūrisma uzņēmējiem, kuri ne tikai uzņēma spēles dalībniekus, bet arī sarūpēja savas simpātijas balvas. Savukārt galveno godalgoto vietu ieguvēji saņēma dāvanas no Saldus TIKS centra.
Vakars noslēdzās ar dalībnieku apbalvošanu un brīnišķīgu Mika Dukura koncertu.