Līdz augusta vidum nedrīkst peldēt Ummja ezerā
Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) atgādina, ka, aizsargājot un saudzējot reto un īpaši aizsargājamo ūdensaugu Dortmaņa lobēliju, Ummja ezerā no 1. jūnija līdz 15. augustam nevar peldēties un pārvietoties ar laivu. Šajā periodā peldētgribētāji aicināti izmantot alternatīvas ūdenstilpes tuvākajā apkārtnē – netālo Rīgas jūras līča piekrasti, blakusesošo Lilastes ezeru, Dzirnezeru, Pulksteņezeru, Kadagas ezeru, Garezeru, Lielo un Mazo Baltezeru, kā arī Gauju.
Par sezonālo liegumu dabā informēs izvietotās zīmes pie ezera un stends mežā, kas atgādinās, ka turpmākās 10 nedēļas Ummja ezera krastā ir atļauts pastaigāties, uzturēties un sauļoties, bet iebrišana ūdenī, peldēšanās vai pārvietošanās ar laivu un citiem peldlīdzekļiem nav atļauta. Noteikumu ievērošanu uzraudzīs pārvaldes valsts vides inspektori un Ādažu novada pašvaldības policijas darbinieki, regulāri apsekojot ezera teritoriju.
Dortmaņa lobēlija jaunākajā Latvijas Sarkanās grāmatas izdevumā ietverta stipri apdraudēto sugu kategorijā (EN), kas aizvien retāk sastopama, parasti aug seklos, smilšainos saldūdens ezeros ar ļoti tīru, dzidru ūdeni. Lobēlija ir indikatorsugas augs, kas norāda, ka tur esošais ūdens ir tīrs un nepiesārņots. Augs ir ļoti jutīgs, to viegli samīt, taču būtiskākais apdraudējums tam ir ūdens piesārņojums, ko rada liels peldētāju skaits, ūdens aizaugšana un dzidrības samazināšanās.
Tieši dzidrais Ummja ezera ūdens ik gadu vilina atpūtniekus, taču peldēšanās un cita aktīva atpūta ūdenī rada barības un organisko vielu nonākšanu ezerā, to piesārņojot un mainot ūdens sastāvu. Šādas pārmaiņas būtiski arī ietekmē īpaši aizsargājamo augu un var radīt neatgriezeniskas sekas ekosistēmai.
Ummja ezers atrodas dabas parkā "Piejūra", kas izveidots 1962. gadā ar mērķi aizsargāt un saglabāt piekrastes biotopus un ainaviskās vērtības, mežaino kāpu zonu un dažādas vērtīgās augu sugas. Kopš 2006. gada spēkā ir Ministru kabineta noteikumi "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kas aizliedz atrasties Ummja ezerā no 1. jūnija līdz 15. augustam. Aizlieguma neievērošanas gadījumā piemērojams sods no 30 līdz 1000 euro.