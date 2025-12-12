Ukrainas bruņotie spēki pārrāvuši Krievijas loģistiku: okupanti nofilmē, kā mežā dzer ūdeni no peļķēm
Ukrainas uzbrukumi loģistikai izsmeļ Krievijas vienības, liek tām kļūt dehidrētām un saslimt. Okupanti parādījuši, līdz kādam izmisumam Ukrainas bruņotie spēki viņus ir noveduši.
Soctīklos parādījies jauns video, kurā redzami krievu karavīri, kas dzer netīru ūdeni no meža peļķes. Okupantu loģistika ir tik ļoti sagrauta Ukrainas triecienu dēļ, ka viņiem nav ko dzert.
Publicētajā video redzams, kā četri krievu karavīri stāv mežā un burtiski lok netīru ūdeni no seklas peļķes. Tas pārāda krīzi, ar ko frontes līnijās saskaras Krievijas karaspēks. Karavīri neslēpj savu ūdens trūkumu un slāpes, kas ir tik intensīvas, ka viņi ir gatavi pārkāpt visus sanitārās normas.
"Izdzīvojam, kā varam, pēc tam tiksim skaidrībā," video saka kāds krievu karavīrs.
Sociālo mediju lietotāji uzsver, ka tas ir skaidrs piemērs tam, kā Ukrainas droni un artilērija sistemātiski iznīcina Krievijas loģistiku, atņemot Krievijas karavīriem krājumus.
Kāpēc dzert no peļķēm ir bīstami?
Netīrs meža ūdens ir baktēriju, zarnu vīrusu, parazītu un ķīmisku piesārņojumu maisījums. Tā dzeršana praktiski garantē problēmas: akūtas zarnu infekcijas (vemšana, caureja, dehidratācija), dizentērija, kampilobakterioze, leptospiroze, parazitāras invāzijas un saindēšanās ar "stāvošu ūdeni", kas satur pūšanas produktus.
Karavīriem tas nozīmē tūlītēju kaujas spēju zudumu. Pat viegla saindēšanās var padarīt karavīru rīcībnespējīgu uz vairākām dienām, savukārt smagas saindēšanās gadījumā var būt nepieciešama hospitalizācija.
Video redzams milzīgais slimību straujās izplatīšanās risks grupas vidū.
Ukrainas triecienu panākumi
Ukrainas armija aktīvi izmanto bezpilota lidaparātus (FPV), artilēriju un izlūkošanu, lai nogrieztu ienaidnieka loģistikas maršrutus. Tiek iznīcinātas kravas automašīnas, noliktavas, ūdens kravas automašīnas un apgādes punkti. Tā rezultātā Krievijas vienības paliek bez dzeramā ūdens, pārtikas vai munīcijas.