Tramps paziņo, ka darījums, lai beigtu karu ar Irānu un atvērtu Hormuza šaurumu, ir gandrīz noslēgts
ASV prezidents Donalds Tramps publiski paziņojis, ka ir gandrīz noslēgts miera darījums ar Irānu, kura mērķis ir beigt pašreizējo konfliktu un atvērt stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Tramps norādīja, ka galvenie nosacījumi jau ir vienoti, bet gala detaļas vēl tiek apspriestas un drīzumā tiks paziņotas. Šī paziņojuma kontekstā notikušas augsta līmeņa sarunas ar reģiona sabiedrotajiem, tostarp Izraēlu, Saūda Arābiju, AAE, Kataru, Ēģipti, Jordāniju, Bahreinu un Pakistānu.
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien telefonintervijā telekanālam CBS sacīja, ka abas puses "ciešāk tuvojas" vienošanās noslēgšanai, taču arī brīdināja, ka, ja vienošanās netiks panākta, "mums būs situācija, kad neviena valsts nekad netiks tik smagi skarta, kā tā tiks skarta".
Irāna paziņoja, ka starp pusēm joprojām pastāv atšķirības un strīds par tās kodolprogrammu netiks iekļauts sākotnējās sarunās, bet ka tā pabeidz 14 punktu satvaru vienošanās noslēgšanai.
Irānas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis Esmaeils Bakajei sacīja, ka ir "tendence tuvināšanās virzienā", bet sacīja, ka "tas ne vienmēr nozīmē, ka mēs un ASV panāksim vienošanos par svarīgiem jautājumiem".
"Mūsu nodoms bija vispirms sagatavot saprašanās memorandu, sava veida pamatnolīgumu, kas sastāv no 14 klauzulām," viņš sacīja valsts televīzijā.
Bakajei piebilda, ka viņš cer, ka galīgās vienošanās detaļas varētu izstrādāt "saprātīgā termiņā no 30 līdz 60 dienām", kad būs pabeigta pamatdokumenta izstrāde.
Viņš nekonkretizēja paziņojuma laiku.
Tramps pavēstīja, ka viņš ir runājis ar Saūda Arābijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Kataras, Pakistānas, Turcijas, Ēģiptes, Jordānijas un Bahreinas, kā arī Izraēlas līderiem.