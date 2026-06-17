Viņa biedēja skatītājus kā Samara filmā “Aplis”: 35 gadu vecumā mirusi aktrise Deivija Čeisa
Deivija Čeisa, bijusī bērnu aktrise, kura ierunāja drosmīgo Lilo 2002. gada atzinīgi novērtētajā animācijas filmā “Lilo un Stičs” un tajā pašā gadā MTV Movie Awards balvu pasniegšanā tika atzīta par labāko ļaundari par savu biedējoši pārliecinošo ļaunās Samaras Morganas atveidojumu filmā “Aplis”, mirusi no meningīta komplikācijām.
Par viņas nāvi paziņoja aktrises draugs Rojs Ernandess, kurš šonedēļ bija izveidojis “GoFundMe” ziedojumu lapu saslimušajai Čeisai. Ernandess rakstīja, ka nesen “Deivijai tika diagnosticēts meningīts un vairākas nopietnas asins infekcijas. Viņas stāvoklis ir kļuvis kritisks, un ārsti man ir teikuši, ka viņai, iespējams, nav atlicis daudz laika.”
Ernandess pastāstīja, ka infekcija asinīs izraisīja “septiskas problēmas un noveda pie tā, ka viņas organisms sāka pārstāt funkcionēt”.
Deivija Elizabete Čeisa dzimusi 1990. gada 24. jūlijā Lasvegasā un uzaugusi Olbani, Oregonas štatā. Aktrises karjeru viņa sāka jau bērnībā — septiņu gadu vecumā filmējās reklāmās un uzstājās uz skatuves. Astoņu gadu vecumā viņa sāka parādīties tādos seriālos kā “Sabrina, the Teenage Witch”, “Charmed”, “The Practice” un “ER”. 2001. gadā viņa tika izvēlēta Samantas Darko lomai Ričarda Kellija kulta filmā “Donnie Darko”, kurā galveno lomu atveidoja Džeiks Džilenhols.
Viņa ierunāja Čihiro Ogino 2001. gada “Studio Ghibli” filmas “Spirited Away” angļu dublāžā, taču viņas izrāviens un viena no pirmajām spilgtākajām lomām pienāca 2002. gadā, kad viņa ierunāja vienu no galvenajām varonēm Disneja filmā “Lilo & Stičs”.
Tāpat 2002. gadā Čeisa piedalījās Gora Verbinska šausmu hitā “Aplis”. Atveidojot Samaru Morganu — garu matu meiteni baltā kleitā ar nāvējošām pārdabiskām spējām —, Čeisa tikai 12 gadu vecumā kļuva par filmas spokaino seju un tās atpazīstamāko tēlu. 2003. gada MTV Movie Awards ceremonijā viņa tika atzīta par labāko ļaundari.
No 2006. līdz 2011. gadam Čeisai bija atkārtota loma HBO seriālā “Big Love”, kur viņa atveidoja jauno sociopāti Rondu Volmeri. 2009. gadā Čeisa atkārtoti atgriezās Samantas Darko lomā filmas “Donnie Darko” turpinājumā “S. Darko”.
Pēc dalības Tomasa Dekera 2016. gada šausmu filmā “Jack Goes Home” Čeisa lielākoties aizgāja no aktiermākslas.
“GoFundMe” lapā Ernandess piemin vairākas grūtības, ar kurām aktrise saskārusies, tostarp mobingu un konfliktu ar ģimeni. Viņš raksta, ka Čeisai “bija grūti atrast drošību un laimi Losandželosas centrā”, taču abiem esot izdevies atrast “laimes un cerības mirkļus” līdz viņas nesenajām veselības problēmām.