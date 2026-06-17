Atklāta jauna informācija par lietuviešu motociklistu, kurš pazuda ceļā uz Latviju
Lietuvas pilsētas Utenas rajona policijas iecirknis izplatījis lūgumu pēc sabiedrības palīdzības - bez vēsts pazudis Ignalinas iedzīvotājs Ramūns Maņušis (Ramūnas Maniušis), kurš ar motociklu KTM devās uz Latvijas kūrortpilsētu Jūrmalu. Vīrietis ir vidējas miesasbūves, 175 cm garš, ar īsiem sirmiem matiem. Tuvinieki ziņo, ka pēdējo reizi videokamerās viņš redzēts netālu no Latvijas-Lietuvas robežas.
12. jūnijā ap plkst. 15.00 Ramūnas Maniušis (dzimis 1978. gadā) ar motociklu KTM izbrauca no mājām Ignalinas rajonā uz Latvijas Republiku, Jūrmalas pilsētu, un kopš 14. jūnija ir pazudis, ziņo Utenas rajona policijā. Vīrietis ir aptuveni 175 cm garš, vidējas miesasbūves, ar īsiem, sirmiem matiem. Maņušis bija ģērbies tumšas krāsas motociklistu jakā un biksēs, kājās melnas kurpes un galvā melna motocikla ķivere.
Iedzīvotāji, kuriem ir informācija par vīrieša atrašanās vietu, tiek lūgti ziņot par to Utenas rajona policijas pārvaldes Ignalinas rajona policijas komisariāta Operatīvās nodaļas vecākajam izmeklētājam Kazimieram Leleikam, mobilais tālrunis +370 672 43608, +370 686 37345, e-pasts kazimieras.leleika@policija.lt vai zvanot uz ārkārtas palīdzības numuru 112.
Tuvinieki iepriekš vēstīja, ka Ramūna pēdējā zināmā atrašanās vieta ir Lietuvas un Latvijas robeža Daugavpils virzienā. Pēdējā vieta, kas piefiksēta videokamerās, ir Medumi (Latvijā) pl. 16.00.
Pēc radinieku teiktā, vīrietis plānoja doties Jūrmalas virzienā.
Ģimene ziņo, ka Ramūns brauca ar melni oranžu KTM 1190 Adventure motociklu (2014. gada izlaiduma gads), ar Lietuvā reģistrētu valsts numura zīmi 021 KR.
Tuvinieki ļoti lūdz dalīties ar informāciju un atgādina, ka pat vissīkākā detaļa var būt svarīga meklēšanā.
Ikviens, kam ir jebkāda informācija par vīrieša atrašanās vietu vai kurš ir pamanījis iepriekšminēto motociklu, tiek lūgts sazināties pa tālruni +370 610 63069 (Juratė), +370 688 85201 (Dangiras) vai zvanīt uz ārkārtas tālruni 112.