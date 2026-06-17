“Es esmu boss”: Tramps samitā pasaka frāzi, kas aizēno G7 vienošanos par Ukrainu
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien G7 samitā piesaistīja uzmanību ar skaļu paziņojumu pasaules līderu priekšā, kamēr Rietumvalstis vienoti solīja jaunu atbalstu Ukrainai un sankcijas pret Krieviju.
“Es esmu boss,” Tramps sacīja G7 līderiem un reportieriem, ierodoties uz sesiju par globālo ekonomisko drošību.
Tas notika brīdī, kad viņš un citi G7 valstu vadītāji atzina Ukrainas uzlaboto situāciju kaujas laukā un vienoti solīja atbalstu, kā arī jaunas sankcijas pret Krieviju. Trampa komentārs sekoja kopīgam līderu paziņojumam, kas varētu stiprināt Kijivas pozīcijas iespējamās miera sarunās ar Maskavu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un viņa sabiedrotie ieradās G7 samitā ar cerību pārliecināt Trampu, ka Ukrainas pretuzbrukums dod rezultātus un ka Krievija nav situācijā, kurā varētu diktēt noteikumus jebkuram miera līgumam.
Kopīgais paziņojums un līderu komentāri liecina, ka Tramps pēc gadiem ilgas skepses ir kļuvis atvērtāks Zelenska argumentiem. Francijas prezidents Emanuels Makrons to nodēvēja par “reālām pārmaiņām pieejā” no ASV puses attiecībā uz karu Ukrainā, samitu nosaucot par “veiksmīgu”. Pagājušā gada G7 samits Kanādā noslēdzās bez kopīgas nostājas par Ukrainu.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni sacīja, ka līderi “atrada kopīgu valodu ar Trampu, un to ne vienmēr var uzskatīt par pašsaprotamu”, savukārt Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs uzteica “ASV un prezidenta Trampa nostājas maiņu”.
Pagājušajā gadā Tramps situācijas Tuvajos Austrumos dēļ G7 samitu pameta dienu agrāk, un šoreiz līderi šķita atviegloti, ka viņš palika līdz beigām — pirms vēlāk tajā dienā paredzētajām greznajām vakariņām Versaļas pilī — un piekrita vairākiem kopīgiem paziņojumiem, sākot no Ukrainas līdz mākslīgajam intelektam un kritiski svarīgajiem derīgajiem izrakteņiem.
Tomēr jebkuras cerības piespiest Maskavu iesaistīties miera sarunās joprojām ir atkarīgas no Trampa apņemšanās, kas mēdz būt nenoturīga.