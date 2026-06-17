Mazais futbola fans Ziemassvētku džemperī aizkustina Pasaules kausa skatītājus
Futbols reizēm uzdāvina ne tikai vārtus, bet arī stāstus, kas aizkustina miljonus.
Par vienu no 2026. gada FIFA Pasaules kausa futbolā sirsnīgākajiem varoņiem kļuvis kāds mazs Meksikas līdzjutējs, kurš spēli vēroja zaļā Ziemassvētku džemperī — tas tik ļoti atgādināja izlases krāsas, ka zēns ātri kļuva par interneta sensāciju. Tagad jaunais fans ir atrasts un saņēmis īstu Meksikas izlases kreklu.
Video, kurā zēns atbalsta savu komandu Meksikas pirmajā FIFA Pasaules kausa spēlē, ātri izplatījās sociālajos tīklos. Tajā jaunais līdzjutējs bija redzams aizrautīgi svinam katrus savas komandas gūtos vārtus, bet skatītāju uzmanību uzreiz piesaistīja viņa svētku noskaņās ieturētais krekls.
Meksikas raidorganizācija “Claro Sports” pēc video noskatīšanās izvirzīja sev mērķi atrast šo fanu un pārsteigt viņu ar īstu līdzjutēju formu, kas drīz vien arī izdevās.
@clarosports ¡MISIÓN CUMPLIDA!😍 Ahora sí, Santi ya tiene su jersey de @miseleccionmx para apoyarlos con todo en este Mundial👕🇲🇽 Gracias a tod@s por ayudarnos a encontrarlo🫂 #Mexico #SelecciónMexicana #TiktokDeportes #Mundial ♬ sonido original - Claro Sports
Sociālajos tīklos zēna stāsts izraisīja īpaši siltu reakciju — daudzi lietotāji rakstīja, ka ir patiesi priecīgi par viņu un ka šāds žests parāda, cik viegli reizēm iespējams iepriecināt otru cilvēku. Komentāros fani jokoja, ka mazais līdzjutējs Meksikai “atnesis Ziemassvētkus agrāk”, kā arī slavēja interneta spējas reizēm radīt skaistus un aizkustinošus mirkļus. Daži pat ierosināja, ka nākamajā Meksikas spēlē visiem faniem vajadzētu ierasties Ziemassvētku džemperos.