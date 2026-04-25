Vācijas jūras spēki uz Vidusjūru nosūtīs mīnu meklētāju "Fulda" iespējamai misijai Hormuzā
Vācijas jūras spēki tuvākajās dienās plāno nosūtīt mīnu meklēšanas kuģi uz Vidusjūru, lai tas varētu tikt izmantots Hormuza šaurumā, sestdien paziņoja Vācijas Aizsardzības ministrijas preses pārstāve.
"Tas ir sagatavošanās posms, lai nodrošinātu Bundesvēra iespējamo dalību starptautiskā misijā Hormuza šauruma drošības garantēšanā," viņa atbildēja uz žurnālistu jautājumu.
Šis solis ļaus ietaupīt laiku, nodrošinot mīnu meklētāja "Fulda" ātru izvietošanu, tiklīdz tiks izpildīti valdības noteiktie nosacījumi, paskaidroja ministrijas pārstāve.
Pirms tam Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss paziņoja, ka Vācijas jūras spēku vienības tiks izvietotas Vidusjūrā, gatavojoties iespējamai izvietošanai Hormuza šaurumā, kas konflikta dēļ faktiski ir bloķēts.
Tiks izvietots mīnu meklētājs un komandas un apgādes kuģis, Pistoriuss teica laikrakstam "Rheinische Post" sestdien publicētajos komentāros, neprecizējot, kad kuģi izbrauks.
Kā priekšnoteikumi jebkādai vienības izvietošanai būtu ilgstošs pamiers, starptautisko tiesību aktu regulējums un pilnvarojums no Vācijas parlamenta apakšpalātas - Bundestāga -, teica Pistoriuss.
Ministrs norādīja uz Vācijas jūras spēku spējām mīnu neitralizēšanā, sakot, ka šajā jomā Vācija tradicionāli ieņem vadošo lomu NATO.
Vācija regulāri nosūta mīnu meklētāju vai komandas un apgādes kuģi NATO 1. mīnu neitralizēšanas grupā, kas darbojas galvenokārt pie Ziemeļeiropas krastiem.
Pēc tam, kad 28. februārī ASV un Izraēla sāka uzbrukumus Irānai, Irāna atbildēja, faktiski bloķējot Hormuza šaurumu, kas ir nozīmīgs pasaules energoresursu tirdzniecībā.
Blokāde ir izraisījusi būtiskus traucējumus pasaules tirdzniecībā, strauji paaugstinot enerģijas cenas un izraisot steidzīgus pasākumus, lai novērstu degvielas trūkumu. Šauruma atvēršana ir bijusi galvenais strīdus jautājums sarunās par kara izbeigšanu.
Vācijas mīnu meklēšanas kuģis "Fulda" ir pabeidzis savu pašreizējo dalību NATO 1. mīnu grupā, paziņoja ministrijas preses pārstāve.
Kuģis tiek sagatavots iespējamai izvietošanai Hormuza šaurumā, un loģistikas un administratīvās procedūras tiks veiktas tuvākajās dienās, kuģim piestājot Ķīles ostā, viņa teica.
Kad kuģis būs gatavs, "Fulda" drīzumā tiks nosūtīts uz Vidusjūru un sākotnēji veiks uzdevumus NATO 2. mīnu neitralizēšanas grupā, kas galvenokārt darbojas Vidusjūrā un blakus esošajos jūras rajonos, paskaidroja Vācijas Aizsardzības ministrijas pārstāve.
Ministrija un centrālā valdība "sniegs nozīmīgu un redzamu ieguldījumu" starptautiskajā koalīcijā, lai aizsargātu kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā, viņa piebilda, paskaidrojot ka Vācija ir paudusi gatavību sniegt atbalstu jūras mīnu neitralizēšanas pasākumu, komandas un apgādes platformas, kā arī jūras izlūkošanas veidā.
Viņa uzsvēra, ka būtiskie priekšnoteikumi tam ir ilgstoša karadarbības pārtraukšana, starptautisko tiesību aktu pamats un Bundestāga mandāts.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs ir teicis, ka valsts ir gatava piedalīties daudznacionālajā misijā, lai nodrošinātu drošību Hormuza šaurumā, vēlams ar ASV līdzdalību.
Saskaņā ar kanclera teikto, Vācija palīdzētu nodrošināt brīvu kuģošanu šaurumā, sniedzot mīnu neitralizēšanas un jūras izlūkošanas pakalpojumus.