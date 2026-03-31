Pēc sabiedroto atteikuma atbalstīt karu pret Irānu ASV pārskatīs attiecības ar NATO, brīdina Rubio
NATO sabiedroto rīcība, atsakoties atbalstīt karu pret Irānu, radījusi ASV lielu vilšanos, un pēc kara beigām Vašingtona pārskatīs attiecības ar aliansi, intervijā Kataras televīzijas kanālam "Al Jazeera" atzinis valsts sekretārs Marks Rubio.
Uz žurnālista jautājumu, vai, viņaprāt, Eiropas Savienība (ES) un NATO izšķirīgā brīdī nodevušas ASV, Rubio atbildēja, ka tā bijusi liela vilšanās un ka ASV prezidents Donalds Tramps jau izteicies, ka pēc militārās operācijas "visu to būs jāpārskata".
"Viens no iemesliem, kāpēc NATO ir izdevīga Savienotajām Valstīm, ir piekļuve bāzēm dažādu scenāriju gadījumā," piebilda valsts sekretārs.
Taču izrādījies, ka nopietnu draudu gadījumā ASV nacionālajai drošībai NATO dalībvalstis, konkrēti Spānija, liedz Vašingtonai izmantot savas bāzes. "Ir arī citas valstis, kas rīkojušās tāpat," piebilda Rubio, atzīstot, ka tas liek uzdot jautājumu: "Kādas tad tajā ir Savienoto Valstu ieinteresētība?"
"Esmu vienmēr atbalstījis NATO (..), taču, ja NATO attiecas vienīgi uz to, ka mēs uzbrukuma gadījumā aizsargājam Eiropu, bet mums tajā pašā laikā liedz pieeju bāzēm, kad tās mums vajadzīgas, tā nav visai laba vienošanās. Tāpēc visu to nāksies pārskatīt," uzsvēra valsts sekretārs.
Iepriekš arī ASV prezidents Donalds Tramps vēstījis, ka Vašingtona nākotnē varētu nepalīdzēt NATO, ja tas tiks lūgts, kritizējot aliansi par palīdzības nesniegšanu Vašingtonai karā ar Irānu.
"Mēs vienmēr būtu bijuši viņiem līdzās, bet tagad, ņemot vērā viņu rīcību, man šķiet, ka mums nav jābūt, vai ne?" pasākumā Maiami sacīja Tramps.
Tramps asi kritizēja aliansi par to, ka tā nav atbalstījusi ASV karā ar Irānu. "Manuprāt, milzīga kļūda bija tā, ka NATO vienkārši nebija klāt," viņš teica.