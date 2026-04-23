Kuģi Hormuza šaurumā (foto: Scanpix / Reuters)
Vakar 23:38
Irāna paziņo, ka tai maksā nodevas par Hormuza šauruma šķērsošanu, spītējot ASV blokādei
Irānas Centrālā banka ceturtdien paziņoja, ka ir saņēmusi pirmās nodevas par tirdzniecības kuģu izlaišanu caur Hormuza šaurumu.
Saskaņā ar Irānas ziņu aģentūras "Fars" sniegto informāciju maksājumi tika saņemti skaidrā naudā vai ārvalstu valūtā, bet ne kriptovalūtā. "Fars" ziņoja, ka nodevas ir atkarīgas no pārvadājamās kravas veida un daudzuma, kā arī no "riska līmeņa".
Konkrētas summas banka nenorādīja. Nozares avoti iepriekš ziņoja par maksu līdz diviem miljoniem ASV dolāru par vienu Hormuza šķērsošanas reizi.
Tikmēr ASV militārie spēki turpina Irānas ostu blokādi, kas sākās 13. aprīlī. Blokāde vērsta pret kuģiem, kas iebrauc Irānā vai izbrauc no tās.