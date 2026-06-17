Anglija rezultatīvā mačā pārspēj pēdējo divu Pasaules kausu medaļniekus horvātus
Anglijas vīriešu futbola izlase trešdien Pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā ar rezultātu 4:2 (2:2) uzvarēja Horvātiju.
Anglijas izlases labā divus vārtus guva Harijs Keins, bet pa reizei izcēlās Džūds Belingems un Markuss Rešfords. Keins valstsvienības rindās izdarījis 81 precīzu sitienu, desmit no tiem Pasaules kausā, tikpat, cik savulaik iespēja Gerijs Linekers. Horvātiem vārtus guva Martins Baturina un Petars Musa.
Mača devītajā minūtē Luka Modričs soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Noni Madueki, un uz Horvātijas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Keina sisto bumbu Dominiks Livakovičs atvairīja, taču tika konstatēts, ka horvāts pirms sitiena izpildīšanas atstājis vārtu līniju, tādējādi "pendele" bija jāatkārto. Ar otro piegājienu Keins bija nekļūdīgs, 12. minūtē panākot 1:0 angļu labā.
Cīņas 36. minūtē Petars Sučičs saņēma bumbu, apmānīja pretspēlētāju un atspēlēja to atpakaļ uz soda laukuma līniju, no kurienes bumbu vārtos trieca Baturina. Angļi gan ātri atgriezās vadībā, jo 42. minūtē pēc Deklana Raisa stūra sitiena Keins ar galvu sita bumbu tīklā.
Kompensācijas laika pēdējās sekundēs pēc Mario Pašaliča piespēles soda laukumā Ivans Perišičs ar galvu pāradresēja bumbu Musam, kurš pārspēja Džordanu Pikfordu un izlīdzināja spēles rezultātu - 2:2.
Otrā puslaika sākumā, 47. minūtē, pēc Eliota Andersona piespēles Belingems ātra uzbrukuma noslēgumā cīņā ar pretspēlētāju izdarīja sitienu pa vārtiem un panāca 3:2. Turpinājumā angļiem bija vēl vairākas iespējas nostiprināt vadību, taču vairākās epizodēs horvātus no ielaistiem vārtiem glāba Livakovičs.
Horvāti uzbruka arvien aktīvāk, taču 85. minūtē pēc Bukajo Sakas piespēles Rešfords soda laukumā pēc māņkustības raidīja bumbu vārtos un panāca 4:2 angļu labā. Kompensācijas laika pēdējās minūtēs Keins Anglijas izlases soda laukumā pašaizliedzīgi bloķēja pretinieka sitienu no tuvas distances, neļaujot horvātiem gūt vārtus.
Vēl L grupā Ganas izlase plkst. 1 naktī pēc Latvijas laika Toronto spēlēs ar Panamu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.