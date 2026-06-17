Valsts prezidents brīdina: kamēr Krievija tic uzvarai, diplomātija mieru neatnesīs
Kamēr Krievija turpinās uzskatīt, ka tai ir izredzes uzvarēt karā pret Ukrainu, nav pamata cerēt, ka šajā konfliktā izdosies panākt mieru diplomātisku sarunu ceļā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Kas notiek Latvijā?" izteicās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Kopumā viņš uzskata, ka pēdējā gada laikā situācija frontē ir radikāli mainījusies. Ja pirms gada Krievijas-Ukrainas karā bija teju iestājusies pata situācija, tad patlaban Ukraina diezgan nopietni atgūst iniciatīvu, bet Krievija zaudē daudz vairāk karavīru nekā iepriekš. Pagaidām gan Ukrainas panākumi nav stratēģiski nozīmīgi, bet uz to virzās, sacīja Rinkēvičs.
"Mēs redzam, ka ir radusies iespēja, ka varbūt, varbūt (..) kaut kāds diplomātiskais process varētu notikt, sevišķi (..) pēc ASV prezidenta paziņojuma, bet tas, kas nav mainījies, ir tas, ka Krievija joprojām uzskata, ka šo karu tā kaut kādā brīdī var uzvarēt," atzina prezidents. Līdz ar to viņš neredzot "lielu vilkmi", lai tuvākajos mēnešos ar diplomātiskiem instrumentiem varētu pavirzīties būtiski tuvāk mieram.
Vaicāts, kā vērtē Eiropas politiķus, kuri ik pa laikam pauž gatavību iniciēt miera sarunas par Krievijas sākto karu Ukrainā, Rinkēvičs atbildēja, ka raugās uz to ļoti pragmatiski un mierīgi. Viņaprāt, ir pamatota vēlme definēt Eiropas stratēģiju gadījumam, ja tā tiks pie vārda miera sarunās, bet, lai tas varētu notikt, vispirms būtu jāizpildās ļoti daudziem nosacījumiem.
"Vēlme noformulēt Eiropas Savienības stratēģiju un varbūt arī apsvērt, kas notiks tad, ja sākas process un ja Ukraina grib mūs pie galda, ir pamatota, bet pagaidām šīs Krievijas vēlmes nav, un tur ir 100 un viens nosacījums, pirms mēs vispār tādus lēmumus varam pieņemt," pauda Latvijas pirmā persona.